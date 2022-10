Ultim’ora Amadeus, arriva una brutta botta: come reagiranno in Rai?

Anche le più grandi certezze crollano e Amadeus lo è stato finora per la Rai che non poteva aspettarsi tale botta

La Rai deve arrendersi di fronte al dominio di Maria De Filippi che non lascia scampo proprio a nessuno, neppure al suo collega Rai. La supremazia della Regina di Mediaset è ormai evidente: non ce n’è più per nessuno.

Ancora una volta, il sabato sera è stato un duro testa a testa tra Amadeus e Maria De Filippi con quest’ultima che non lascia strascichi neanche per errore e si è portata a casa un’altra gara d’ascolti. Come spesso accade, un altro sabato c’è stato questo duro scontro tra i due big rispettivamente di Rai e Mediaset che provano ad accaparrarsi la serata d’ascolti, ma come sempre è stata la moglie di Maurizio Costanzo a portarla a casa.

In particolare, su Rai1 Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90, in onda dalle 21.31 alle 23.53, ha conquistato 3.114.000 spettatori pari al 19.6% di share, un gran bel numero di ascolti che, però, non bastano per abbattere Maria De Filippi ed il suo travolgente cast di Tù Si Que Vales con Rudy Zerbi e Teo Mammucari, e Sabrina Ferilli e la conduzione di Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile che, in onda dalle 21.29 alle 24.42, ha raccolto davanti al video 4.073.000 spettatori pari al 28.7% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 1 ottobre

Rai Uno ha incassato il proprio duro colpo con l’infallibile Amadeus che è stato messo in ginocchio da Maria De Filippi, per quel che riguarda Rai Due, invece, S.W.A.T. è stato seguito da 815.000 spettatori pari al 4.7% di share e su Rai Tre, Nour ha raccolto davanti al video 651.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%.

Per quel che riguarda Mediaset, sorridente per la vittoria di ieri sera, sabato 1 ottobre, ha raccolto 617.000 spettatori con il 4.4% di share su Rete 4 con Robin Hood, mentre su Italia 1 Il Piccolo Yeti hanno intrattenuto 611.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Su TV8, invece, Into Darkness – Star Trek ha raccolto 238.000 spettatori con l’1.5% di share, su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 777.000 spettatori con uno share del 4.4% e su Nove Mafia Connection ha raccolto 204.000 spettatori e l’1.2% di share.