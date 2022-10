Squalifica al GF Vip 7 dopo il ritiro di Marco Bellavia: è pazzesco

L’uscita dalla casa di Marco Bellavia sta diventando un caso molto più grosso di quello che si pensava: squalifica al GF Vip?

Quanto accaduto al di là della porta rossa ha dell’incredibile. L’opinione pubblica non ha dubbi e Alfonso Signorini, insieme a qualche altro elemento – a parte Antonella Fiordelisi- sono finiti alla gogna mediatica.

“Merita di essere bullizzato”, “Sei patetico”, “Siamo degli psicanalisti? Vai in ospedale” e ancora “Scemo”, “Stupido”, “Ignorante”. Nell’ultima settimana quanto si è abbattuto sulla testa di Marco Bellavia è stato più pesante di sé stesso a tal punto da voler abbandonare la casa del GF Vip. Il mental coach ci aveva riprovato a rientrare in TV, combattendo i suoi stessi mostri, fin quando questi non sono diventanti ancor più grandi che di sé stesso e le persone che l’hanno circondato non hanno colto il suo appello d’aiuto, non fin quando non ha varcato la porta rossa.

Sul web, nel frattempo, si è scatenato il delirio e l’opinione pubblica ha messo alla gogna non solo Alfonso Signorini che permette questo “spettacolo pietoso”, ma tutti i coinquilini – con la buona pace di Antonella Fiordelisi – che hanno soltanto peggiorato la sua situazione. C’è chi ha giustamente richiesto una nomination flash tra i principali artefici del malessere di Marco, bisognerà capire cosa accadrà lunedì in puntata.

Caso Marco Bellavia: l’ex vincitrice del GF Vip è tassativa

La vincitrice della scorsa edizione del GF Vip è intervenuta duramente sui social accodandosi al coro di coloro che invocano la squalifica per i principali artefici del malessere di Marco: “Schifo. Squalifica immediata a questi bulli“. Quello che poteva essere un tema molto importante su cui lavorare, nella casa del reality show di Canale 5 hanno scelto di farlo nella peggior maniera possibile scatenando il web.

Ad esprimersi molto duramente è stato anche Mattia Diamante, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi, nonché ex di Nikita Pelizon: “Con Marco si aveva la possibilità di far capire che la depressione non è uno giochino mentale da sottovalutare, anzi, che la depressione è cosa seria e si può curare soprattutto con l’amore delle persone che ti stanno vicino, perché senza è fatale! Ecco questa invece è la rappresentazione della società odierna, dove ci sei tu che gridi aiuto in una stanza piena di persone e invece di aiutarti ti bullizzano o ti mandano via… chi dovrebbe uscire non è Marco, ma chi gli ha fatto del male!! Semplicemente una parola: schifo!”.