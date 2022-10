È stato sospeso da Amici 22: Raimondo Todaro e Rudy Zerbi sono furiosi

Shock ad Amici 22: la puntata odierna vedrà una inaspettata sospensione e la baraonda che ne consegue tra i vari insegnanti del talent

Una vera e propria baraonda è pronta a scatenarsi nella scuola di Amici 22. Il talent show di Maria De Filippi inizia ad infiammarsi, viste le nuove decisioni degli insegnanti e le liti che degenereranno a breve.

Arrivano succose anticipazioni della puntata Live di oggi, domenica 2 ottobre. Infatti è prevista una sospensione inaspettata per quanto riguarda un ballerino, tra l’altro pupillo della temutissima insegnante Alessandra Celentano.

Il talento in questione è Ramon Agnelli. Il ballerino con base classica come detto è uno dei preferiti della Celentano, che gli ha sempre assegnato voti altissimi. Ma il suo comportamento farà infuriare la stessa storica maestra di danza.

Ramon sospeso da Amici 22: scoppia la lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi

Tutto nasce dal conforto che Ramon Agnelli ha voluto dare pubblicamente alla collega e rivale Ludovica Grimaldi. La ballerina, scelta nel team di Emanuel Lo, sarebbe stata sfidata dalla Celentano in una sensuale coreografia.

L’intento della Celentano è quello di dimostrare che Ludovica non sia in grado di effettuare determinati tipi di danza. Ma contro i pronostici della puntata, Ramon ha incoraggiato l’amica, andando contro sia le decisioni del team di Lo, sia contro gli intenti della Celentano.

Un atteggiamento che la longeva insegnante in puntata punirà con la sospensione temporanea di Ramon Agnelli, il quale dovrà riguadagnarsi successivamente la maglia della scuola di Amici.

Una scelta che vedrà in particolare la reazione furente di Raimondo Todaro. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle, spesso in contrasto con Alessandra Celentano, avrà un atteggiamento piuttosto smodato: si alzerà dalla cattedra battendo le mani al pubblico che unanime applaudirà alla contestazione del giovane ad Amici 22, per il coraggio mostrato dal ragazzo

A quel momento interverrà nello scontro anche Rudy Zerbi, lui invece molto amico della Celentano. Il discografico prenderà le parti della insegnante e taccerà Todaro di essere poco rispettoso. Una lite furente ed inaspettata tra i due coach che renderà la puntata di Amici un vero calderone bollente.