Il Paradiso delle Signore, una protagonista ad un passo dalla morte: “Ho pensato che fosse finita”. Dalla rinascita al debutto nella soap

Ci sono state grandi conferme nel cast de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 che continua a piacere molto al pubblico, perché i personaggi chiave sono intoccabili. Ma nella settima stagione sono entrati anche attori nuovi, come le ‘Veneri’, Elvira e Clara.

Per interpretare Elvira è arrivata Clara Danese, 25enne attrice di origini veronesi che finora si era distinta soprattutto in teatro. Il primo ruolo importante per lei, che alterna la carriera come attrice a quella di cantante. Ma ora che si è fatta conoscere, può anche raccontare il grande dramma del suo recente passato.

Clara infatti è appassionata di sport estremi, come l’arrampicata sportiva. E un giorno, durante una sessione di canyoning, ha rischiato grosso. Come ha raccontato lei stessa al settimanale Grand Hotel, si è gettata in un torrente, non considerando le conseguenze: ha battuto la schiena ed è stata costretta ad un lungo ricovero in ospedale che poteva cambiare la sua carriera.

Il Paradiso delle Signore, una protagonista ad un passo dalla morte: il suo riscatto sul set

La diagnosi era chiara: o affrontare un’operazione alla schiena, oppure indossare un busto, che alla fine è stata la sua scelta. Nell’impatto infatti si era rotta una vertebra della schiena e quindi è stata costretta per mesi a rimanere immobile. Praticamente le era impossibile fare una vita normale e pensava al peggio: “Ero disperata, ho pensato seriamente che la mia vita fosse finita lì“.

Una lezione che le è servita per imparare che tutto può cambiare da un momento all’altro. Ma ora che sta bene, è arrivata finalmente la sua grande occasione professionale con Il Paradiso delle Signore. E nel ruolo di Elvira porterà un po’ di vitalità nuova nelle trame.

Ma cosa succederà nelle prossime puntate? Marcello è tornato carico dalla sua esperienza in Svizzera ma non ha dimenticato la sua passione per Ludovica. Secondo Salvatore però non è sincero fino in fondo e in effetti una sorpresa in vista c’è. Diventerà il protetto di Adelaide che apprezza il suo talento. Una vicinanza pericolosa? Lo scopriremo presto.