Mina Settembre 2, un evento drammatico cambierà tutto: pubblico senza parole. Svolta inattesa per uno dei protagonisti

Oltre 6 milioni di telespettatori per la puntata finale della prima stagione e anche questo dice che Mina Settembre su Rai 1 è stato un successo. Ora che è cominciata la seconda stagione, il pubblico trattiene il fiato perché un evento drammatico può cambiare tutto.

Succederà subito, ma non vogliamo svelare nulla per non spoilerare a chi invece di vedere la serie tv in diretta seguirà le repliche i l’ha registrata. Possiamo però dire che ci sarà un clamoroso colpa di scena per uno dei personaggi principali della fiction ispirata al ciclo di romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

Non stiamo parlando di Mina, ancora interpretata da Serena Rossi, ma di una persona a lei molto vicina. Spiega tutto Giorgio Pasotti, che nella storia è Claudio De Carolis, cioè l’ex marito traditore di Mina. Al settimanale ‘Gente’ ha raccontato che il suo personaggio è pronto a fare un passo indietro perché ha riflettuto su quello che è successo con la donna. E “a seguito di un evento drammatico, capirà quando sia fragile la vita e cercherà di riacquistare la sua fiducia”.

Mina Settembre 2, un evento drammatico cambierà tutto: chi la spunterà tra Claudio e Domenico?

Nonostante l’arrivo di nuovi personaggi, compresa la zia di Nina che è interpretata da Marisa Laurito, la storia ruoterà molto attorno alle scelte sentimentali della protagonista. L’abbiamo lasciata sospesa tra l’ex marito e l’affascinante ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno) che tornerà a lavorare con lei.

Pasotti conferma che “ci sarà più equilibrio tra i due contendenti. E comunque due uomini che lottano per la stessa donna è qualcosa di eternamente romantico in una storia”. E spiega che lavorare con questi due colleghi è stato veramente piacevole, anche perché per lui è stata la prima volta nonostante con Zeno abbia condiviso le partite nella Nazionale di calcio attori”.

Nella fiction c’è molta Napoli con le sue zone caratteristiche, come il Rione Sanità oppure il Lungomare verso Chiaia. Tutto girato dal vivo con risvolti particolari. Come quando a gennaio hanno girato alcune scene che in realtà era ambientate d’estate: “Faceva un freddo assurdo. Io e Serena eravamo nell’androne di un palazzo e non riuscivamo neppure a parlare”.