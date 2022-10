“Adesso scateno l’inferno”, Fabrizio Corona non si piega alla censura: è guerra con Totti e Ilary

Fabrizio Corona è agguerrito e quando si impunta non ha limiti: ancora duro contro Totti e Ilary Blasi contro la censura

Dalla separazione, l’ex paparazzo ha sempre messo bocca nella storia naufragata tra il Popone e la sua ex moglie. Dopo l’ennesimo duro attacco, la censura è stata forte a tal punto da portarlo a cambiare social.

Fabrizio Corona non si è mai arreso di fronte a nulla, figuriamoci se il blocco di Instagram può rappresentare un ostacolo per l’ex paparazzo. Per aggirare la ‘censura’ da parte del social network dove si è creato un proprio seguito, ha scelto di trasferire la sua ‘battaglia’ su Telegram dove filtri sicuramente non ci sono. Appena approdato sul nuovo social, Corona è tornato ad attaccare Ilary Blasi con la quale è particolare avvelenato, non dalla sua separazione con Francesco Totti, ma da anni immemori.

Quando, in passato, il suo profilo Instagram è stato oscurato, si è servito di quello di suo figlio Carlos Maria, questa volta anche quest’ultimo è stato bloccato e quindi l’ex paparazzo ha dovuto per forza trovare un’altra strada che, attualmente, conta quasi 15 mila persone che lo seguono.

Fabrizio Corona tuona ancora contro Ilary Blasi e Totti: questa volta senza censura

Questa volta Fabrizio Corona ha scelto di intraprendere la strada Telegram e lasciare che Instagram venga impiegato per la sua quotidianità, senza verità scomode che potrebbero portarlo a segnalazioni in massa e conseguente ban dal social. L’ex paparazzo ha dato appuntamento ai suoi follower a lunedì 3 ottobre, momento in cui ha deciso darà voce a rivelazioni scottanti su Ilary Blasi: “E allora, ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno”.

Non c’è stata ancora nessuna rivelazione, pertanto, da parte di Fabrizio Corona, ma c’è grande curiosità nel capire cos’altro svelerà sull’ex moglie di Francesco Totti, chissà che non possa uscire il nome dell’uomo che ha rotto l’idillio familiare e con cui lo stesso Pupone ha trovato dei messaggi compromettenti.