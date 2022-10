Ignorate questo messaggio di Amazon: è una truffa colossale!

Una nuova truffa all’orizzonte: sta circolando un messaggio targato Amazon che invece rischia di creare soltanto grossi problemi

Continuano a circolare messaggi fittizi e pericolosi sul web e sui nostri dispositivi elettronici. Purtroppo l’arte della truffa on-line continua ad essere un fenomeno utilizzato ed abusato da personaggi poco raccomandabili.

L’ultima trovata in tal senso sta usufruendo di un noto marchio internazionale, noto ormai a chiunque. Ovvero Amazon, il leader mondiale degli acquisti on-line e delle spedizioni su tutto il territorio.

Una sorta di ‘catena di Sant’Antonio‘, ovvero di messaggio ripetuto con la richiesta di essere condiviso a più persone, sta recando numerosi problemi. Infatti tale messaggio nasconde un tentativo serio di phishing, tipologia di truffa via comunicazione istantanea.

Messaggi di Amazon per quanto riguarda regali e offerte: si tratta di una truffa

Amazon è solo il mezzo utilizzato, ad insaputa dall’azienda creata da Jeff Bezos, per truffare moltissimi utenti e costringerli a perdere del denaro con trame fin troppo realistiche e truffaldine.

Sono diverse le persone che in questi ultimi giorni hanno ricevuto un messaggio con all’interno scritto di ritirare un pacco in spedizione a loro nome. Purtroppo figura anche il nome di Amazon all’interno di tale truffa, con l’azienda leader nel settore e-commerce che ovviamente non c’entra praticamente nulla.

Tale messaggio è una sorta di adescamento, un phishing vero e proprio che può giungere sotto forma di e-mail, messaggio WhatsApp o SMS. Tale comunicazione invita i malcapitati a sbloccare un pacco bloccato ed in attesa di ritiro.

Tale pacco dovrebbe arrivare presso il domicilio della persona adescata. Ma il reale obiettivo degli hacker è quello di far cliccare sul link posto all’interno del messaggio, che avvierà la consueta pratica automatica del furto dei dati personali. Basterà un click per accedere a password, dati sensibili ed aree riservate.

Un messaggio da evitare ad ogni costo, da cancellare e dunque da non gestire o aprire affatto. Bisogna sempre controllare il mittente di tali comunicazioni, soprattutto se via e-mail. In caso si tratti di indirizzi sconclusionati o stranieri, è sempre meglio cestinarli ed evitare qualsiasi azione diretta.