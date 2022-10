Harry e Meghan, è tutto finito: cambiamento radicale

Cambiamento obbligato per Harry Windsor e la moglie Meghan Markle. I due coniugi sono costretti ad un addio dolorosissimo

Momento complicato per i duchi di Sussex. Harry e Meghan, una delle coppie maggiormente chiacchierate a livello internazionale, sono di fronte ad una decisione difficile ma ormai obbligata.

Harry Windsor e Meghan Markle dovranno dire addio ad una delle proprietà più importanti della loro vita di coppia. Ovvero la villa da sogno da oltre 14 milioni di dollari in cui vivono da quando sono diventati marito e moglie.

La villa, che si trova a Montecito, un quartiere molto ricco di Santa Barbara, sta per essere lasciata a malincuore dalla coppia. Harry e Meghan hanno preso questa decisione inevitabile per colpa della poca sicurezza nella zona e dei vari tentativi di furto subiti.

Dove vivranno Harry e Meghan? Già scelta una nuova dimora extra-lusso

Harry e Meghan hanno dunque preso la terribile decisione. La casa dove è nato il loro amore e sono nati i due figli della coppia andrà in vendita. Nonostante il quartiere di Montecito sia stato rafforzato da telecamere di sicurezza e maggior perlustrazione della polizia locale.

Inoltre nella zona vivono personaggi celebri del calibro di Katy Perry, Adam Levine, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey, quest’ultima molto amica dei Sussex e nota per l’intervista shock di alcuni anni fa.

Come sostiene la stampa californiana, Harry e Meghan avrebbero già trovato un’ottima alternativa, spostandosi però da Montecito. Si tratta di una dimora extra-lusso che si trova sempre nelle vicinanze di Santa Barbara.

Si tratta del quartiere residenziale e privato di Hope Ranch, circa 2.200 abitanti a nord di Santa Barbara: la comunità dispone di un country club per soli membri, campi da golf e da tennis, aree per picnic, una spiaggia esclusiva con accesso pedonale e svariati percorsi ippici, dato che molti dei residenti posseggono un cavallo. Inoltre, in aggiunta ovviamente alle autorità territoriali, è attivo un servizio di sicurezza privato.

Un vero e proprio paradiso dove vivere con maggiore serenità e quiete per i duchi di Sussex. Non è ancora ufficiale, ma Harry e Meghan starebbero seriamente pensando di investire una cifra tra i 5 ed i 25 milioni di dollari per una dimora a Hope Ranch.