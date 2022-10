Marco Bellavia, fan arrabbiati fuori dal GF Vip7: parole pesantissime – VIDEO

I fan del GF Vip 7 si sono davvero arrabbiati delle dinamiche che stanno dominando questa edizione del reality: dopo l’uscita di Marco Bellavia, alcuni inquilini avrebbero iniziato a dire che Nikita porta sfortuna. Ecco il video che mostra cosa è successo fuori dagli studi Mediaset.

Dopo il tormentone riguardo un presunto corteggiamento di Luca Salatino a Elenoire Ferruzzi, che aveva portato quasi tutti gli inquilini del GF Vip 7 a schierarsi contro al cuoco ed ex tronista di Uomini e Donne, Marco Bellavia non ha chiaramente retto alla pressione a cui era stato sottoposto. Ha quindi deciso di lasciare la casa del Grande Fratello.

Anche se www.davidemaggio.it sostiene che in realtà siano stati gli autori a farlo uscire, ci sono numerose fonti che continuano ad insistere che l’ex conduttore di Bim Bum Bam abbia chiesto di lasciare il reality per i continui insulti. Il pubblico, che già si era sonoramente lamentato per la vicenda di Elenoire e Luca, ora è letteralmente esploso.

GF Vip, Marco Bellavia è stato bullizzato?

Vedere Marco Bellavia provare ad aprirsi con tutti i concorrenti del GF Vip 7 ed essere costantemente insultato ed allontanato è stato considerato da molti inaccettabile. L’opinionista Karina Cascella ha definito quando successo “una pagina triste e vergognosa della televisione“. Si è quindi chiesta come fosse possibile tanta cattiveria.

Secondo quanto ha rivelato l’esperto di gossip Amedeo Venza, Alfonso Signorini e gli autori sarebbero davvero arrabbiati per quanto successo. La prossima diretta del 3 ottobre si aprirà proprio parlando del bullismo subito da Marco Bellavia a causa della sua depressione. Durante il #GFVipParty, anche i Basciagoni diranno la propria opinone.

GF Vip 7, i fan arrabbiati fuori dalla casa: cosa succede – VIDEO

Quello che il pubblico del GF Vip 7 sembra chiedere chiaramente è l’espulsione o “una punizione esemplare” per coloro che hanno vessato Marco Bellavia. Fra loro ci sarebbero Ginevra Lamborghini e Ciacci. Proprio quest’ultimo aveva appellato come “omofobi” Marco Bellavia ed Antonino Spinalbese perchè lo avevano nominato.

Una signora che da sempre segue il Grande Fratello ha quindi deciso di prendere un megafono ed andare fuori dalla casa del reality, urlando ai concorrenti quanto fossero stati dei bulli con Marco Bellavia. Mentre Ginevra ha fatto capire ad Antonino Spinalbese di essersi pentita, le telecamere hanno ripreso Ciacci mentre gioiva dell’uscita di Marco.

Ecco il video in cui si vede una signora urlare con il megafono fuori dalla casa del GF Vip 7:

Questo è il video in cui Ginevra Lamborghini mostra il suo pentimento per come ha trattato Marco Bellavia mentre parla con Antonino Spinalbese: