“È stata avvelenata”, dramma per ex concorrente dell’Isola dei Famosi: l’annuncio straziante

Un annuncio incredibile e straziante per quanto accaduto all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che l’ha condiviso con i suoi follower

Non tutti riusciranno a capire la gravità di quanto accaduto, men che meno chi questi gesti li compie quotidianamente per una ragione poco nota. Resta di fatto che quanto sta vivendo l’ex concorrete è realmente drammatico.

Un grande dramma per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e comico, Enzo Salvi, che sta vivendo attimi tremendi della sua vita con qualcosa che avrebbe non accadesse mai, ma che ancora una volta mette sotto torchio una società priva di principi. Su Instagram, infatti, il comico -questa volta, purtroppo, senza la sua spiccata simpatia- ha dovuto raccontare quanto accaduto a uno dei suoi cani, il Labrador femmina di nome Peggy.

Molto spesso, Enzo Salvi condivide sui social i suoi due cani che, come ogni padrone di un peloso, ama alla follia. Non tutti, però, amano gli animali allo stesso modo e le crudeltà che si sentono quotidianamente ne sono la dimostrazione. Abbandoni, avvelenamenti, macabri ritrovamenti e quanto di più triste può apparire agli occhi degli amanti degli animali. Anche Enzo Salvi è stato vittima di un vile gesto umano.

Enzo Salvi piange la sua cagnolina Peggy: è stata avvelenata

Su Instagram, Enzo Salvi ha condiviso una serie di ricordi con la sua amata Peggy, dal primo momento in cui è entrata a far parte della famiglia, quando ha fatto la conoscenza di Zeus e fino alle foto più recenti. Sui social da cui è seguito da oltre 300mila follower, ha raccontato cos’è successo al suo Labrador e successivamente dato degli aggiornamenti a coloro che sono in pensiero per il cane: “Peggy è ancora ricoverata. Ci sono state delle complicazioni, ma adesso è fuori pericolo. Spero domani di darvi una bella notizia”.

Nonostante non sia ancora arrivata nessuna buona notizia, Enzo Salvi ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono occupati del suo cagnolino: “Grazie a tutti dal profondo del mio cuore per l’affetto e le vostre preghiere. Ringrazio il dott. Paolo Scelleri veterinario e il suo staff. I miei fraterni amici dott. Ignazio Pumilia e il dott. Marcello Verde per la loro costante presenza”.