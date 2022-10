Anticipazioni Beautiful, terremoto al matrimonio: una brusca interruzione farà gelare tutti

Nelle prossime puntate di Beautiful, il matrimonio di Steffy e Finn viene interrotto bruscamente: tutte le anticipazioni

Un giorno che sarebbe dovuto essere idilliaco per i due promessi sposi che si rivelerà poi un incubo, in particolare per i Forrester. Nelle prossime puntate della soap opera, infatti, ci sarà un ingresso che romperà gli equilibri.

Da settimane ormai, il matrimonio tra Steffy e Finn è diventato il tema centrale della soap opera statunitense. Nel frattempo che la promessa sposa conosce la famiglia del suo futuro marito, Liam e Hope scoprono delle nozze soltanto da Internet: i due non hanno ricevuto alcun inviato e la cosa gli desta un po’ di malumore. La Forrester stupisce entrambi quando non solo li invita, ma chiede a Hope di farle da damigella d’onore.

Intanto, in casa Forrester le dinamiche amorose non mancano mai e Eric lontano da Quinn sembra essere come rinato e lo si evince soprattuto nel suo lavoro, nonché nella vena creativa che l’ha sempre caratterizzato. Quinn si starà consolando, nel frattempo, con un altro: tra lei e Carter si riaccende la passione.

Anticipazioni Beautiful, al matrimonio di Steffy e Finn arriva Sheila

Matrimonio celebrato in chiesa, successivamente tutti a casa di Eric Forrester riuniti per festeggiare i nuovi sposi. Tra gli invitati al grande evento ci sono anche Zende, Paris, Pam, oltre a Ridge e Brooke e Hope che farà da damigella. Tutto sembra procedere alla perfezione, senza nessun inghippo, il che è insolito per le note famiglie di Los Angeles, tant’è vero che all’improvviso un ingresso in scena sconvolgerà gli equilibri. Tutti la davano per morta, ma misteriosamente torna tra i suoi affetti cari e Sheila Carter interrompe l’idillio del matrimonio. La donna si presenta a Finn confessandogli di essere sua madre biologica e, il novello sposo che credeva di essere in un film per quanto ha aspettato questo momento nella sua vita, ha iniziato a presentarla a tutti.

Finn non sa chi è Sheila Carter e dei contrasti con i Forrester. In un secondo momento, la famiglia racconterà tutta la verità sui crimini e le manipolazioni che sua mamma biologica ha fatto nei loro confronti.