Ultim’ora GF Vip 7: il concorrente dice addio, pubblico sconvolto

Notizia dell’ultimissima ora nel GF Vip 7. Uno dei concorrenti ha deciso di lasciare la Casa dopo ore e giorni di terribili pensieri e riflessioni

Arriva una notizia shock dell’ultima ora all’interno del Grande Fratello Vip 7. Uno dei concorrenti più attesi e seguiti dell’edizione in corso ha scelto tristemente di abbandonare la nota Casa.

Marco Bellavia, noto conduttore ed autore televisivo, molto attivo a Mediaset, ha detto basta. L’uomo evidentemente non ha retto alle enormi pressioni del GF Vip 7, né ad alcune critiche ricevute negli ultimi giorni.

Come riferito dagli insider della Casa e dai profili ufficiali del Grande Fratello, Marco Bellavia ha deliberato la propria uscita dal programma. Con effetto immediato, infatti già in giornata l’ex conduttore di Bim Bum Bam farà le valigie per decisione personale.

Marco Bellavia non regge la pressione: dice addio ufficialmente al GF Vip 7

Una notizia che però era nell’aria, soprattutto per chi ha seguito in questi primi giorni il GF Vip 7 in maniera continua ed appassionata. Marco Bellavia ha subito dato segnali di insofferenza e di difficoltà nella Casa.

Non sono bastati i balli appassionati e le confidenze con Pamela Prati, della quale l’uomo era invaghito da tempo. Bellavia soffre di depressione e di continui attacchi d’ansia, evidentemente amplificati negli ultimi giorni all’interno del GF.

Proprio all’interno del GF Vip 7 si sono scatenate polemiche e critiche nei confronti di Marco Bellavia, per la sua enorme fragilità e per gli attacchi di pianto improvvisi. Alcuni dei vipponi presenti hanno ammesso di essere stupiti per un uomo che, piuttosto che farsi aiutare dai professionisti, ha preferito esternare i suoi problemi in TV.

Il web invece ha sempre difeso Bellavia, condannando invece le critiche severe dei suoi coinquilini. L’ex conduttore però non ha retto tali pressioni e dunque ha deciso oggi di lasciare il reality show, con sommo rammarico ma come conseguenza inevitabile.

IL GF Vip 7 ha annunciato che il televoto per l’eliminazione in vista della puntata di lunedì 9 ottobre è stato annullato. Lo stesso Bellavia era a rischio addio assieme a Giovanni Ciacci e Giaele De Donà. Gli spettatori che hanno inviato già l’SMS a pagamento per decretare l’eliminazione saranno rimborsati.