Tu sì que vales, momenti di tensione in studio: tutta ‘colpa’ di Belen Rodriguez. Puntata movimentata per il talent show di Canale 5

Nel corso degli anni Tu sì que vales ci ha abituato a diversi colpi di scena non tanto per i concorrenti che si presentano, quanto per i conduttori che si prestano. Nella puntata di questa sera è arrivata un’altra testimonianza che ha messo a dura prova uno dei protagonisti.

Lo spunto è arrivato dalla celebre scena di ‘Harry ti presento Sally’ nella quale al tavolo di un ristorante affollato Meg Ryan mentre parla con Billy Crystal finge un orgasmo davanti a tutti. Questa volta è toccato a Belen Rodriguez interpretare la parte femminile mentre Gerry Scotti era il personaggio di Billy Cristal.

Una sfida nata dopo la performance non proprio esaltante di Daniele, cantante scelto da Scotti per la andare a rinforzare la sua Scuderia. Se Gerry avrebbe superato questa prova speciale, allora Daniele nonostante il parere contrario del pubblico avrebbe potuto farcela

Tu sì que vales, momenti di tensione in studio: la risposta di Belen è leggendaria

Belen indossato una parrucca bionda per essere una Meg Ryan credibile e poi ha iniziato la sua performance fingendo l’orgasmo con una serie di versi che hanno provocato risate generali. In fondo era anche l’intento del film, ma qualcuno non l’ha ritenuta credibile e all’altezza della parte.

Così Teo Mammucari, istigato da Zerbi, l’ha presa in giro: “Sembra davvero che stai sulla tazza del water, è crollato un mito”. Belen però ha subito raccolto e con spirito pronto ha anche replicato. “Se dovessi fingere per davvero, non te ne accorgeresti nemmeno tu”, gli ha detto e ha chiuso così ogni discorso. Poi la prova è stata considerata superata, Gerry ha potuto accogliere Daniele nel suo gruppo ed è finito tutto.

Belen Rodriguez e Teo Mammucari torneranno comunque insieme, protagonisti della nuova stagione de ‘Le Iene‘ a cominciare da martedì 4 ottobre in prima serata su Italia1. Saranno loro a lanciare i servizi dell’approfondimento giornalistico guidato da Davide Parenti.