Stefano De Martino, incredibile scoop: “Flirt segreto con una concorrente del GF Vip 7”

Non si fermano mai le voci di gossip intorno a Stefano De Martino, che torna al centro delle notizie di cronaca rosa a causa di un flirt con una concorrente del Grande Fratello Vip 7: scopriamo di chi si tratta.

Nella giornata di ieri è spuntato uno scoop incredibile sulla vita privata di Stefano De Martino ed una delle protagonista del GF Vip 7. Nel dettaglio stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed a riportare il tutto ci ha pensato Alessandro Rosica. Infatti il paparazzo ed esperto di gossip, noto anche con il nome di Investigatore Social, ha rivelato che la gieffina con un passato nella scherma ha avuto una liason amorosa proprio con uno dei principali volti della Rai.

Secondo Investigatore Social i due avrebbero avuto una relazione clandestina un anno fa, prima del nuovo ritorno di fiamma tra Stefano e Belen Rodriguez. Il flirt però è stato tenuto a riparo da pettegolezzi e malelingue. Sembra proprio a fare il primo passo sia stato De Martino con una corte incessante e alla fine la gieffina avrebbe ceduto a certe tentazioni. I due quindi avrebbero avuto un’intesa molto passionale.

Ma dopo poche settimane i due avrebbero optato per un rapporto di amicizia che sussiste ancora ora Sembra che la 24enne abbia ricevuto anche un messaggio di auguri da parte dell’ex ballerino per la sua nuova avventura al Grande Fratello Vip. Inoltre i due di comune accordo avrebbero scelto di non seguirsi sui propri canali social. Andiamo quindi a vedere cos’è successo tra i due e la possibile reazione di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e la liason amorosa con Antonella Fiordalisi: incredibile retroscena

In molti adesso sono pronti a scoprire se il flirt tra Stefano De Martino ed Antonella Fiordalisi sia vero. Tra l’altro la cosa che più intriga i fan è il fatto che Antonella Fiordelisi è nella stessa edizione del Grande Fratello Vip in cui è presente pure Antonino Spinalbese, l’ex fiamma della soubrette argentina. Per Belen Rodriguez quindi aumentano i motivi per non guardare il programma condotto da Alfonso Signorini.

Inoltre quando era poco più che maggiorenne Antonella Fiordelisi ha avuto una breve love story con Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez e quindi cognato di Stefano De Martino. La storia è nata molto tempo prima dell’ingresso dell’ex ciclista nel bunker di Cinecittà, dove ha conosciuto la sorella di Belen. Ricordiamo inoltre come fino alla primavera 2021 Antonella Fiordelisi era legata a Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio di Temptation Island. I due si sono lasciati dopo due anni, ma hanno comunque scelto di rimanere in buoni rapporti.