Iliad, la decisione spiazza i nuovi utenti: chiusa una super offerta. Anche la compagnia low cost deve fare le proprie valutazioni

Rispetto a quanto proposto fino ad ora, sparisce la rinomata Giga 40 a soli 6,99 euro al mese. Come ribadito dallo stesso operatore francese non cambia nulla per chi l’ha già attivata.

Anche il principale brand della telefonia mobile low cost, ovvero Iliad, ha deciso di rinunciare ad una delle sue offerte più gettonate dell’ultimo periodo. L’operatore francese ha ritirato la promozione per tutti i nuovi utenti. La Giga 40, a soli 6,99 euro al mese, non sarà più sottoscrivibile, mentre come confermato dal diretto interessato, tutti gli utenti che già l’hanno sottoscritta potranno continuare ad utilizzarla come al solito.

Ci sono poi tutte le altre proposte di Iliad che rimangono sempre nel panel proposto al pubblico. Entrando nello specifico di Giga 40, ricordiamo che prevedeva minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso una serie di paesi esteri, oltre a messaggi Sms senza limiti (solo numeri italiani) e ovviamente i 40 Giga di connessione internet con tecnologia 4G. Questa proposta, dal punto di vista tecnologico, era la seconda presentata in Italia dalla compagnia parigina, introdotto esattamente il 26 Luglio 2018, con l’idea di riservarla ad una serie limitata di attivazioni.

Iliad, la decisione spiazza i nuovi utenti: non sarà più sottoscrivibile la Giga 40

Nel corso del tempo le richieste sono aumentate a dismisura, diventando una delle principali sottoscrizioni effettuate.

Resta invece disponibile la “sorella maggiore”, ovvero la Giga 80. La proposta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso diversi paesi esteri, messaggi illimitati verso tutti i numeri italiani e 80 Giga di traffico internet mobile validi sia in 4G che 4G+, il tutto a 7,99 euro al mese.

Per chi volesse lanciarsi invece nelle versioni maggiorate, per una connessione quasi illimitata, c’è la Giga 120 e Dati 300. Il piano prevede rispettivamente minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso diversi paesi esteri (lista consultabile sul sito di Iliad), SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile validi anche in 5G, al prezzo di 9.99 euro al mese. Inoltre 300 Giga di traffico internet mobile mensile (in 4G e 4G+), al prezzo di 13,99 euro al mese.