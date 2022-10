GF Vip 7, c’è il nome del primo eliminato: deve uscire proprio lui dalla casa

Spunta il nome del primo eliminato al GF Vip 7. Infatti i sondaggi spuntati sul web non lasciano alcun dubbio: cosa succederà.

La settimana del Grande Fratello Vip 7 si aprirà con la prima eliminazione dal reality show. Infatti in rete sono spuntati i primi sondaggi che non lasciano spazio a nessun dubbio. Scopriamo quindi cosa succederà nella casa di Cinecittà.

Al GF Vip 7 si aprirà per la prima volta il televoto nel corso della puntata di lunedì 3 ottobre. Infatti al momento troviamo in nomination Giovanni Ciacci, Giaele De Donà e Marco Bellavia. Ricordiamo a tutti che il concorrente meno votato dal pubblico sarà il primo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di giovedì abbiamo visto Antonella Fiordelisi che è risultato la concorrente preferita del pubblico da casa, a dimostrazione di come la personalità messa in mostra in questi primi giorni nella casa è stata premiata dai telespettatori.

Vincendo il televoto nella puntata di giovedì, Antonella è quindi risultata immune alla nomination, che invece non hanno dato scampo a Giaele (acerrima nemica dell’influencer salernitana), Giovanni e Marco. In rete quindi sono spuntati i primi sondaggi per pronosticare chi uscirà dalla casa più spiata dagli italiani. Scopriamo quindi tutti i risultati e chi sarà il primo concorrente che abbandonerà la casa di Cinecittà.

GF Vip 7, spunta il nome del primo eliminato: i sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata del 3 ottobre del Grande Fratello Vip 7 non hanno lasciato alcun dubbio. Infatti il concorrente candidato ad abbandonare la Casa di Cinecittà a sorpresa è Giovanni Ciacci. Il celebre costumista dello spettacolo italiano, dopo aver raccontato la sua storia al pubblico da casa nell’appuntamento di giovedì, è al momento il meno votato del pubblico a casa.

Stando ai sondaggi di ForumFree il concorrente preferito tra quelli in nomination è Marco Bellavia con il 52,50%, seguito da Giaele de Donà con il 30,94%, mentre il principale indiziato ad uscire è Giovanni Ciacci che ha raccolto solamente il 16,57%. Risultati molto simili anche per quanto riguarda i sondaggi di Reality House: Marco Bellavia 41%, Giaele De Donà 41% e Giovanni Ciacci 18%. Un’eliminazione fin dalla quinta puntata di Giovanni Ciacci avrebbe del clamoroso, ma è quanto lasciano pensare i risultati dei sondaggi pubblicati sui social. Vedremo quindi se l’opinionista riuscirà a scampare dall’eliminazione.