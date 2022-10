Bomba a Uomini e Donne: scatta subito il bacio per la nuova tronista. Una novità che è piaciuta molto ai suoi fan

Arrivano le anticipazioni della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi e parlano subito di un bacio per Lavinia. La Mauro si è esposta con uno dei suoi corteggiatori.

Le registrazioni di Uomini e Donne vanno avanti senza sosta e come di consueto arrivano le anticipazioni di quello che vedremo in onda tra qualche giorno su Canale 5. La nuova edizione, ripartita la scorsa settimana, sta ormai entrando nel vivo, sia per quanto riguarda il Trono Classico che quello Over. Proprio a proposito dei nuovi tronisti, secondo le news riportate dalla pagina specializzata Uominiedonneclassicoeover, sotto i riflettori finirà Lavinia Mauro. La ragazza è stata protagonista di un bacio con uno dei suoi corteggiatori, dopo pochi giorni di presenza sul trono. Il fortunato è stato Alessio, che sembra essere quello che l’ha colpita di più in questo avvio.

Ma le notizie sulle puntate registrate in queste ore riguardano anche, se non soprattutto, il Trono Over.

Uomini e Donne, Lavinia Mauro al centro della scena con il primo bacio: novità anche nel Trono Over

Lo studio si è concentrato su Roberta e Alessandro, che hanno avuto una discussione a causa di Ida. La Di Padua se l’è presa perché il Cavaliere, a suo avviso, sarebbe ancora preso dalla Platano. Dal canto suo Alessandro, in uno slancio di sincerità ha deciso di ammettere di essere innamorato di Ida, riuscendo quindi a strappare un’uscita in esterna insieme. Il grande assente in studio era Riccardo Guarnieri. Chissà come avrebbe reagito?

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano però anche dell’immancabile Gemma Galgani. La più nota tra le Dame Over, sta conoscendo in modo più approfondito il Cavaliere Roberto, che dal canto suo non stacca gli occhi di dosso nemmeno alla Dama Silvia. I due si stanno frequentando e questo non fa saltare di gioia proprio la Galgani. Vedremo se nelle prossime puntate avrà ancora la voglia di proseguire i suoi incontri con Roberto o se preferirà farsi da parte anche in questa occasione. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 alle 14:45, in fascia quotidiana, per fugare ogni dubbio a riguardo.