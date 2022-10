Belen copia Michelle Hunziker ed Alessia Marcuzzi? Il video che spopola sul web – VIDEO

Belen Rodriguez copia Michelle Hunziker ed Alessia Marcuzzi in un video? Ecco il filmato che sta spopolando nel web, dove la soubrette da alcuni consigli.

Manca ormai davvero poco all’inizio della nuova stagione de Le Iene, che andrà in onda in prima serata su Italia 1 a partire dal 4 ottobre. Come lo scorso anno, i conduttori saranno ancora una volta Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, che stanno già facendo le prove in studio per le nuove puntate del programma di Davide Parenti.

Fra Belen Rodriguez e Teo Mammuccari sembra ormai esserci un’ottima sintonia, e la compagna di Stefano De Martino è ormai sempre più lanciata verso il ruolo di conduttrice. Oltre a portare avanti i suoi impegni lavorativi, Belen non manca di prendersi cura anche di Santiago e Luna Marì, e si è mostrata molto presente ai vari eventi di famiglia.

Ecco il video che mostra la beauty routine di Belen

Belen Rodriguez ha voluto mostrare ai suoi ammiratori come fare per mostrarsi con un viso sempre riposato e ben curato. Si è quindi ripresa senza trucco all’interno del bagno nelle prime ore della mattina. Ha quindi iniziato a registrare quello che, a tutti gli effetti, è uno dei tutorial sulla beauty routine che spopolano su YouTube.

Belen ha spiegato di iniziare la giornata bevendo il tè con il succo di limone. Ha anche voluto indicare tutti gli aspetti positivi di questa sua abitudine. ne beneficerebbero infatti il sistema immunitario, il fegato, la pelle. Avrebbe inoltre azione diuretica ed alcalinizzante. Subito dopo ha iniziato a stendere il latte detergente.

Cosa fa per essere bella la conduttrice de Le Iene? Il video è virale

Una volta ripulito il viso dal latte detergente, Belen ha iniziato a mostrare i suoi segreti di bellezza, proprio come Michelle Hunziker ed Alessia Marcuzzi. Ha quindi iniziato ad usare delle spugnette per riattivare la circolazione del viso. Si è quindi messa due sieri ed un contorno occhi. Ha quindi concluso stendendo sulle labbra un olio al miele.

Come succede in tutti i tutorial, anche Belen ha messo bene in evidenza i prodotti che usa nel video in cui mostra la sua beauty routine. Dal momento che poche settimane prima ha partecipato anche ad un evento di bellezza per uno di questi marchi, la domanda sorge spontanea: si potrebbe trattare di una sponsorizzazione?

Ecco il video che mostra la beauty routine di Belen Rodriguez: