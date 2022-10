Beautiful, Brooke minacciata con un coltello: attimi di paura

Le anticipazioni della soap opera più amata di sempre, Beautiful, rivelano che Brooke verrà minacciata con un coltello. Ecco cosa succede in quella scena e come si è potuti arrivare a tanto nella lotta per Douglas.

Da quando Taylor ha fatto ritorno a Los Angeles, il matrimonio fra Ridge e Brooke è tornato ad essere in serio pericolo. Il triangolo amoroso è tornato ad appassionare gli spettatori di Beautiful, che secondo le anticipazioni americane assisteranno nelle prime puntate di ottobre ad una vera e propria resa dei conti, dove spunterà anche un coltello.

Mentre da un lato Brooke farà l’impossibile per cercare di non dividersi da Ridge, dall’altra parte ci saranno i fratelli Steffy e Thomas che invece cercheranno di vedere riuniti ancora una volta i loro genitori. Entrambi cercheranno quindi di mettere in cattiva luce in tutti i modi possibili l’operato e la persona di Brooke nei confronti del loro padre.

Beautiful, ecco chi minaccia con il coltello Brooke

Thomas inviterà Ridge a trasferirsi a Villa Forrester, dove potrebbe trascorrere molto più tempo insieme al nipotino Douglas, che inizialmente si era dichiarato pronto a dichiarare suo figlio. Per rispetto a Brooke, alla fine deciderà di non fare questo trasferimento. Ci sarà infatti una dura battaglia per quando riguarda il bambino e la sua custodia.

Brooke inizierà a dare degli ultimatum. Andrà da Eric, dove cercherà di parlare con Thomas per intimargli di smetterla di spingere suo marito Ridge fra le braccia di Taylor. Allo stesso tempo, Brooke sorprenderà Taylor mentre accarezza una foto di suo marito sulla scrivania. Le chiederà quindi di bloccare sul nascere ogni tentativo di allontanare Ridge da lei.

La scena chiave delle prossime puntate: Thomas parla con Brooke

Mentre Brooke parlerà con Thomas per cercare di salvare la sua unione con Ridge, ci sarà un dettaglio molto importante che influenzerà moltissimo le trame. Il figlio di Taylor e Ridge, mentre parlerà con Brooke, terrà in mano un coltello. Userà lo strumento per puntualizzare quello che sta dicendo, e spaventerà moltissimo Brooke.

L’oggetto che tiene in mano Thomas è in realtà un coltellino, che sta utilizzando per mangiare. Brooke, però, si sente davvero minacciata e quindi andrà a riferire tutto a Ridge. Thomas verrà quindi sgridato duramente dal padre, e si risentirà del fatto che la fiducia per Brooke sia stata sufficiente a condannarlo.

Ecco il video dei festeggiamenti dei 35 anni di Beautiful: