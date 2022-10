Ballando con le Stelle, il concorrente è terrorizzato: “Non voglio soffrire”

Uno dei nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle ha ammesso di avere diversi timori, anche in vista del talent che sta per iniziare

Sabato prossimo, 8 ottobre, ripartirà uno dei programmi di punta della nuova stagione Rai Uno. Ovvero il talent Ballando con le Stelle, uno dei capisaldi della televisione pubblica, soprattutto del sabato sera.

Grande attesa dunque per lo show di Milly Carlucci e soprattutto per i nuovi ballerini provetti, i concorrenti ‘vip’ che in Ballando con le Stelle 2022 si diletteranno nei vari stili di danza assieme ai loro esperti coach.

Uno dei nuovi protagonisti del talent show di Rai Uno ha però già espresso i suoi timori, in particolare per la fragilità d’animo ed alcune notizie sulla sua vita privata che hanno fatto il giro del web. Stiamo parlando di Alex Di Giorgio.

Alex Di Giorgio a Ballando, ma non nasconde i timori: “Il passato mi mette ancora paura”

Per chi non lo conoscesse: Alex Di Giorgio è un giovane nuotatore italiano, che ha partecipato a ben due Olimpiadi, nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio de Janeiro. Un’eccellenza del nostro sport, che ora si cimenterà nel ballo.

Ma Di Giorgio è noto anche per aver fatto tempo fa outing. Ovvero ha ammesso pubblicamente di essere omosessuale. Niente di particolarmente scandaloso al giorno d’oggi, ma riguardo alla sua sfera privata e sentimentale il nuotatore è molto attento e riservato per un passato burrascoso.

Queste le sue rivelazioni a Vanity Fair, proprio riguardo ai timori di divenire ancor più un personaggio pubblico: “Il passato mi spinge ad avere paura di soffrire. Non mi fido delle persone. Mi sono sempre sentito solo a livello intimo, senza alcun appiglio. Se da giovanissimo avessi conosciuto qualcuno più grande di me, dichiaratamente gay, forse mi sarebbe stato d’aiuto”.

Ballando con le Stelle però potrebbe essere l’occasione di lasciarsi andare, sciogliere i dissapori e ritrovare la spensieratezza. Tra l’altro per Alex Di Giorgio fiocca un’inedita novità: la produzione ha deciso inaspettatamente di affiancarlo non ad una ballerina donna, bensì ad un maestro uomo. Stiamo parlando del coach Moreno Porcu.