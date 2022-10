Appello disperato a Signorini, l’ex concorrente vuole rientrare al GF Vip: “Vivo solo con la pensione”

Un ex concorrente del GF Vip ha chiesto ufficialmente di poter rientrare nella Casa per una seconda esperienza, per motivi economici

Il GF Vip 7 è entrato ormai nel vivo. Il pubblico lo sta vivendo come uno degli appuntamenti televisivi più importanti dell’anno, visto che il noto reality show di Canale 5 può essere seguito 24 ore su 24.

Un vero spettacolo per i curiosi ed i voyeuristi. Ma anche un’opportunità importante per chi sceglie di partecipare al GF Vip. Uno degli ex concorrenti del reality non a caso avrebbe intenzione di proporsi e rientrare nell’edizione 2022.

Stiamo parlando dell’attore Fabio Testi. Un’icona del cinema italiano degli anni ’70-’80, che ha già partecipato allo show di Alfonso Signorini nel 2020, facendo anche un ottimo percorso. In alcune recenti dichiarazioni però ha fatto sapere di voler riprovare l’esperienza, anche per motivi personali.

Fabio Testi in crisi economica: spera di poter rientrare al Grande Fratello Vip

Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Testi a Vero TV spiegano bene la volontà dell’attore veneto di tornare nel reality. Un vero e proprio appello ad Alfonso Signorini, per motivazioni anche economiche.

“Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente. Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono”.

Testi ha fatto sapere poi di non navigare nell’oro, bensì di vivere da troppo tempo solo con i poco più di 1.100 euro di pensione al mese. Una cifra non deprecabile, ma evidentemente troppo bassa per un uomo abituato ad uno stile di vita, diverso, da star del cinema e della televisione.

Vedremo se Alfonso Signorini prenderà in considerazione, magari in corso d’opera, la auto-proposta di Fabio Testi. Già l’anno scorso la lunghissima durata del GF Vip ha permesso alla produzione di inserire in corsa nuovi concorrenti e graditi ritorni.

Fabio Testi inoltre si è lamentato per essere snobbato dalla critica, che spesso si dimentica dei numerosi film a cui ha lavorato in carriera, parlando invece più spesso del suo passato da playboy. L’attore ha infatti avuto relazioni con colleghe di spessore come Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, ed Edwige Fenech.