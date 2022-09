Vodafone, offerta bomba a prezzi stracciati: clienti in delirio

In queste ore Vodefone ha aggiornato le offerte per tutti i clienti. Andiamo quindi a vedere i migliori piani tariffari a prezzi stracciati.

Non smette mai di stupire Vodafone, leader del settore della telefonia sempre pronto a competere con offerte a cifre davvero vantaggiose. Infatti gli ultimi piani tariffari dell’operatore rosso sono a dir poco sorprendenti: quali sono.

In queste ore Vodafone ha deciso di aggiornare il suo pacchetto di offerte “Operator Attack”, che comprendono quindi prezzi che partono da 7 euro al mese. Infatti dallo scorso 23 settembre è stata resa disponibile la nuova promozione “Vodafone Silver”, che prevede un costo mensile di 9,90 euro al mese ed include 100 Giga al mese. Potranno attivare questa promozione tutti coloro che provengono da Kena, BT Enia Mobile e Bladna Mobile.

Mentre invece chi si rivolgerà ai negozi Vodafone aderenti potrà attivare offerte come “Vodafone Bronze” (7 euro al mese), “Vodafone Bronze Plus” (7,99 euro al mese), “Vodafone Silver 100 Giga” (9,90 euro al mese), “Vodafone Silver 150 Giga” (9,99 euro al mese) e “Special Minuti 20 Giga” (11,99 euro al mese per minuti illimitati e 20 Giga al mese). Sul sito invece si potranno attivare “Vodafone Bronze Plus”, “Vodafone Silver” a 9,99 euro al mese (entrambe con 50 Giga in più ogni mese in caso di Smart Pay) e “Vodafone Silver 100 Giga” a 9,90 euro al mese. Andiamo quindi a vedere le altre offerte super vantaggiose per gli utenti.

Andando nello specifico “Vodafone Bronze” è l’offerta più vantaggiosa. Questa comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati, il tutto a 7 euro mensili. Il costo di attivazione è gratuito e potranno usufruire di questa offerta chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena, ho. Mobile e Very Mobile). A questa offerta è affiliata Vodafone Bronze Plus. Questa invece comprende 70 Giga mensili.

Nei negozi potranno usufruire di questa offerta tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali. Tra questi troviamo Lycamobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile. Sono esclusi TIM, Kena, ho. Mobile, WINDTRE e Very Mobile. Per quanto riguarda la promozione “Vodafone Silver”, i clienti che l’attiveranno avranno minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, un bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G. In questo caso però il costo sarà di 9,90 euro al mese. Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati potranno sempre consultare il sito ufficiale dell’operatore.