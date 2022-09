Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin va via definitivamente? L’annuncio in diretta

Spunta una clamorosa rivelazione di Ilenia Lazzarin sul suo ruolo in ‘Un Posto al Sole’. L’attrice fa chiarezza sui suoi profili social.

Sono sempre tante le anticipazioni e le indiscrezioni che girano su ‘Un Posto al Sole’, la soap opera di casa Rai che continua a riscuotere gran successo in termini di ascolti. Adesso Ilenia Lazzarin fa chiarezza sul suo futuro all’interno della serie.

Non è raro che Ilenia Lazzarin parli spesso con i propri fan attraverso i suoi profili social. Così nelle ultime ore l’attrice che interpreta Viola Bruni in Un Posto al Sole ha aperto un box nelle sue storie chiedendo ai follower di farle qualche domanda. I followers hanno colto l’occasione per interrogarla sulle questioni più disparate: dalla sua vita da mamma al cibo. Tra queste domande però c’era anche una molto diretta riguardante il suo futuro all’interno di Un Posto al Sole.

Infatti il fan in questione ha insinuato un presunto addio alla soap opera ambientata a Napoli. L’artista però non ha perso tempo ed ha voluto prontamente replicare. L’attrice quindi con fare sorpreso ha affermato: “A novembre andrò via? Ma chi l’ha detta questa cosa? Girano notizie che io non so. Chi le mette in giro queste voci?“. Ilenia quindi ha subito smentito queste voci, ma c’è da dire che la domanda inviata dal fan aveva comunque un briciolo di fondamento.

Un Posto al Sole, il futuro di Ilenia Lazzarin all’interno della serie: contratto in scadenza

Come abbiamo anticipato la domanda del follower non era propriamente campata in aria, ma si riferiva a una dichiarazione fatta dalla stessa Ilenia Lazzarin a Fanpage poche settimane fa. L’attrice infatti non aveva detto che sarebbe andata via, ma aveva confermato come il suo contratto con la serie fosse in scadenza. Ai microfoni del portale infatti affermò: “Sì, è vero. A novembre scade il mio contratto, ma questo non vuol dire niente. Noi non siamo come i calciatori, che si trasferiscono definitivamente. Noi possiamo sempre tornare“.

La questione contrattuale della Lazzarin non è poi così significativa secondo l’attrice, che più volte ha rivelato che lei era intenzionata a restare. C’è da capire se il suo contratto sia stato poi rinnovato. In ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, Viola resterebbe sul piccolo schermo almeno fino alle puntate di Natale. Guardando però la risposta di Ilenia al fan, almeno al momento, un suo addio sarebbe molto improbabile, più lecito invece pensare che la figlia di Ornella resti ancora a lungo.