“Un grande trauma”, Maria Teresa Ruta fa una dolorosa confessione: c’entra Guenda Goria

Maria Teresa Ruta ha confessato un gran dolore che è stato anche un suo pallino lungo la sua vita: c’entra sua figlia

Ha partecipato a tanti reality, spesso ha fatto parlare di sé ed è stata anche ‘bersagliata’ nel suo periodo al GF Vip. Alla famiglia è molto legata e proprio per questo ha confessato un gran dolore che ha dovuto affrontare.

Maria Teresa Ruta è stata al centro di tante controversie, specialmente nel suo periodo al GF Vip cui hanno preso parte, successivamente, anche l’ex marito Amedeo Goria e sua figlia Guenda. A Storie Italiane, la giornalista ha confessato un gran dolore che l’ha attanagliata a lungo: “Durante la fase della separazione può anche capitare di fare degli errori. L’ho sempre detto, la famiglia viene comunque al primo posto. Anche se si sbaglia, quando ci si separa il rispetto e la tutela dei figli devono venire al primo posto. Non bisogna mai litigare o fare scenate”.

Nel 1987, Maria Teresa Ruta ha sposato Amedeo Goria con cui ha avuto due figli, Guenda e Gianamedeo, quando questi ultimi avevano rispettivamente 11 e 7 anni, la coppia ha divorziato: “La separazione è sempre un trauma per i figli”. Dopo Amedeo, nella sua vita è entrato il produttore discografico Roberto Zappulla con cui è sposata dal 2015.

Maria Teresa Ruta e la dolorosa separazione da Amedeo Goria

In compagnia di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Maria Teresa Ruta ha avuto modo di aprirsi sul suo passato ed in particolare al periodo di separazione da Amedeo Goria: “Si deve sempre pensare al bene dei figli e cercare di trovare le parole giuste per dire loro della separazione, facendogli anche capire che l’amore e il rispetto reciproco non finiscono anche se ci si è accorti di essere ormai incompatibili”.

Imprevedibile la separazione dal giornalista sportivo, tant’è che la stessa ex gieffina ha ammesso: “Quando diciamo ‘sì’ speriamo tutti sia per sempre”, ma in tanti casi non è così, come nel suo con Amedeo Goria. Adesso che i figli sono cresciuti, la famiglia ha ritrovato un proprio equilibrio, ma ci è voluto del tempo affinché si raggiungesse.