“Cose schifose, levati dai co****ni”, spaventosa lite nella notte al GF Vip: tutti impietriti

Una terribile lite ha sconvolto la serata del GF Vip, con due concorrenti che verbalmente se ne sono date di santa ragione: cos’è successo.

Serata ad alta tensione all’interno del Grande Fratello Vip, con le nomination che hanno provocato non poche tensioni all’interno della casa. Infatti due concorrenti sono arrivati quasi alle mani: la ricostruzione.

Come in molti ricorderanno prima di entrare all’interno della casa, Giovanni Ciacci ha rivelato a tutti di essere sieropositivo. Nella quarta puntata del reality infatti Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento dell’HIV ed è intervenuto anche un medico. Durante le nomination, però, Marco Bellavia ha votato proprio Giovanni Ciacci e la motivazione che ha trovato non è stata delle migliori.

Infatti il concorrente in confessionale ha rivelato: “Nulla contro di lui, anzi. Sono certo che non uscirà mai, anche per la sua storia“. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto scalpore all’interno della casa e soprattutto hanno provocato la furia del diretto interessato. L’opinionista ha quindi tuonato: “Ma cosa stai dicendo?! La mia storia è come le altre, come ti permetti? Che messaggio stai mandando adesso?“. Andiamo quindi a vedere la lite scoppiata all’interno della casa.

GF Vip, lite tra Giovanni Ciacci e Marco Bellavia: situazione tesa

Al termine della puntata Giovanni Ciacci ha iniziato ad urlare nei confronti di Marco Bellavia. Infatti l’opinionista ha gridato: “Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto. Con te non ci voglio nemmeno più parlare e levati dai c****ni“. Nonostante i duri toni usati da Ciacci, Bellavia ha cercato di chiedere scusa: “Credimi che mi dispiace. Se ti sei reputato offeso e ho sbagliato qualcosa ti chiedo perdono. Sì ti chiedo scusa davvero. Ascoltami, ti chiedo di perdonarmi, non pensavo di aver detto una cosa così grave, ma chiedo scusa“.

Nonostante ciò Ciacci non ha sentito ragioni ed è tornato a gridare contro il coinquilino dicendogli che se esiste ancora la discriminazione contro i sieropositivi è per le persone come lui. Giovanni quindi non è tornato sui suoi passi ed ha tuonato: “No ma quale perdono smettila. Vergognati ti devi vergognare e basta! Ed è per quelli come te che c’è ancora discriminazione! Le parole che hai detto fanno schifo“. A far indignare Ciacci ci hanno pensato le parole di Marco secondo il quale l’opinionista non sarebbe uscito a causa della sua storia Adesso bisognerà vedere i due come affronteranno la cosa e se riusciranno a sancire una pace.