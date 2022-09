Roberta Di Padua smaschera Riccardo Guarnieri: “Lo ha fatto 2 mesi prima del suo ritorno”. Le parole hanno sconvolto tutti i fan di U&D

A svelare un retroscena su uno dei cavalieri più amati del Trono Over, è stata la sua ex Roberta. Un suo comportamento le ha dato molto fastidio e lo ha dichiarato al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Per tutti i seguaci assidui delle vicende di Uomini e Donne, la figura di Riccardo Guarnieri è una di quelle più intriganti. Il cavaliere della sezione Over, ha vissuto storie controverse, finendo sempre al centro della scena. Tra Ida Platano e Roberta Di Padua, il fascinoso pugliese ha gettato sconquasso in questi mesi di presenza nel dating show di Maria De Filippi. In una recente intervista al settimanale dedicato al programma di Canale Cinque (Uomini e Donne Magazine), proprio la sua ex Roberta ha deciso di vuotare il sacco. Non un lungo excursus sul passato insieme, ma lo svelamento di un retroscena piuttosto interessante per i fan. La Di Padua si è soffermato su quanto accaduto qualche tempo fa:

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora”.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, le ultime dichiarazioni fanno discutere: tutti i dettagli

Per lei non è stato semplice dal punto di vista sentimentale ricostruire altre storie dopo Guarnieri. E’ stato piuttosto difficile trovare l’incastro giusto negli ultimi mesi: “Veloci frequentazioni ma alla fine sparivano tutti”. Una donna forte come lei evidentemente spaventa i potenziali partner.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne sono stati ospiti al centro dello studio nientemeno che Davide Donadei e Chiara Rabbi. Proprio il cavaliere ha avuto un piccolo flirt con Roberta, ma si è trattato solo di un bacio e niente più.

Chi ha subito invece il contraccolpo del comportamento della Di Padua è Ida Platano, sua rivale sul fronte Guarnieri. In queste ultime puntate, però, la dama siciliana sembra voler ricucire il suo rapporto con Riccardo. Chissà come la prenderà Roberta, anche se dice di aver ormai messo completamente alle spalle questa storia.