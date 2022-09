La Regina Margherita di Danimarca dice addio: la notizia sconvolge l’Europa

Notizia a sorpresa ed improvvisa per quanto riguarda la regina Margherita, rimasta la sovrana più longeva di tutto il continente

Dopo la morte di Elisabetta II d’Inghilterra, in Europa c’è un’altra sovrana che fa parlare di sé per longevità di regno. Ovvero la regina Margherita di Danimarca, un altro volto storico del vecchio continente.

Sono ben 50 gli anni che Margherita II di Danimarca è sul trono del paese scandinavo, in attesa di lasciare il titolo al primogenito Federico. Una donna di polso, che ha sempre mantenuto un profilo basso ed adeguato al suo ruolo istituzionale.

Ora però è il momento degli addii. Non certo per la posizione di Margherita, che come ogni reale che si rispetti porterà questo titolo fino alla morte. Bensì per alcuni membri della famiglia reale danese, che a sorpresa sono stati messi da parte.

La decisione di Margherita di Danimarca: 4 dei suoi nipoti sono rimasti senza titolo

Come riferisce Il Messaggero, nei giorni scorsi la regina Margherita ha preso una decisione piuttosto particolare ma rispettabile. La sovrana danese ha scelto di togliere i titoli nobiliari a ben 4 dei suoi otto nipoti.

Margherita ha spiazzato tutti. Ma i motivi di questa scelta drastica non sono di natura negativa, ovvero per punire i suoi nipoti. Bensì per questioni ben più permissive e lontane dalla vita di corte.

Come fuoriuscito dal comunicato con una nota ufficiale da “Palazzo di Amalienborg”, sede dei reali danesi, è stato spiegato con la volontà della regina Margherita di permettere ai quattro nipoti, tutti figli del principe Gioacchino, di vivere una vita più normale.

La scelta della regina Margherita sembra essere stata fatta per permettere ai suoi nipoti di non sentirsi in obbligo di rispettare ogni canonico dovere della cerchia reale, bensì di vivere una esistenza normale e priva di ricorrenze ufficiali.

Non la pensa allo stesso modo la consorte del principe Gioacchino, la contessa Alexandra di Frederiksborg, la quale ha dichiarato ai media danesi di essere rimasta “scioccata” dalla decisione: “Arriva tutto dal nulla, i ragazzi si sentono esclusi. Non riescono a capire perché la loro identità familiare sia venuta meno”.

I 4 nipoti in questione potranno tenere il titolo di conte o contessa, ma non avranno in futuro la possibilità di considerarsi principi del regno di Danimarca.