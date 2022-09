“Aspettandoti”, nuovo arrivo in famiglia per Bianca Guaccero: fan commossi. La conduttrice tv anticipa una svolta per il futuro

I cambiamenti non sono necessariamente un disastro se sono vissuti come un’opportunità e un’occasione di ricominciare. Lo sa bene anche Bianca Guaccero che in pochi mesi ha stravolto la sua vita.

Fino alla scorsa primavera la conduttrice e attrice pugliese viveva a Milano insieme alla figlia Alice, che adesso ha 8 anni ed è nata dalla relazione con il regista Dario Acocella. Ora invece si è spostata a Roma e tutta emozionata un paio di settimane fa ha condiviso con i suoi follower il primo giorno di scuola della piccola, l’inizio di una nuova vita per entrambe.

Ora è pronta per un nuovo annuncio commovente e basta una parola sola per emozionare tutti: “Aspettandoti“, ha scritto e molti hanno pensato che la sua voglia di una nuova maternità fosse stata soddisfatta. Invece in effetti la famiglia si allargherà, ma con l’arrivo di un cagnolino, il regalo perfetto per Alice. Lo dimostra la foto di una cuccia con l’emoticon del cagnolino che cancella ogni dubbio.

“Aspettandoti”, nuovo arrivo in famiglia per Bianca Guaccero: i fan aspettano notizie

Dubbi che invece ci sono sul suo futuro. Perché era arrivata a condurre Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo nel pomeridiano di Rai 2.Nelle ultime due stagioni, tra pandemia e concorrenza che è aumentata in quella fascia pomeridiana, il suo programma ha comunque tenuto duro ma alla fine la Rai ha deciso di chiuderlo.

Al momento nella stessa fascia c’è Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco che sta facendo decisamente peggio in termini di ascolti e di gradimento del pubblico. Ma questo no0n riporterà Bianca su Rai 2 anche se di recente ha confessato di essere pronta per nuovi progetti che non ha voluto svelare.

Le ipotesi sono due. O la conduzione di un nuovo programma, non necessariamente sulla Rai, oppure una nuova fiction dopo il successo di Fino all’ultimo battito al fianco di Marco Bocci. In attesa di scoprire di cosa si tratta, aspettiamo di vedere il cagnolino che entrerà in famiglia.