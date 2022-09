Nord Stream, 007 russi: “Abbiamo le prove che è stato l’Occidente”

Gli Usa rispondono: "Fino a che non avremo ulteriori informazioni non speculeremo sui nomi dei responsabili".

Secondo l‘intelligence russa ci sono le prove che l‘Occidente abbia avuto un ruolo nell’organizzare e realizzare le esplosioni che hanno reso inutilizzabili i gasdotti Nord Stream.

Lo ha affermato il capo del servizio esterno di intelligence russa Sergey Naryshkin, come riporta Ria Novosti.

“Abbiamo già alcuni materiali che indicano la pista occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione dell’attacco terroristico” ai gasdotti. “A mio parere, l’Occidente sta facendo di tutto per nascondere i veri responsabili e organizzatori di questo attacco terroristico”.

Peskov: “Serve indagine internazionale”

Anche Dmitry Peskov, portavoce del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, ha ribadito che “un atto così senza precedenti, si potrebbe dire, di terrorismo di Stato, non può e non dovrebbe fare a meno di una seria indagine internazionale. Naturalmente sarà necessaria la cooperazione nell’ambito di tale indagine”.

Usa: “Senza prove non speculeremo sui responsabili”

Dagli Stati Uniti arriva invece la dichiarazione del segretario della Difesa Lloyd Austin, dopo un bilaterale alle Hawaii con l’omologo filippino Jose Faustino Jr: “Solo una volta che sarà completata l’indagine sulla natura delle esplosioni” si potrà “determinare con certezza cosa sia successo”.

Secondo quanto riferito dalla Cnn, Austin ha anche dichiarato, dopo aver parlato anche con il ministro della Difesa danese Morten Bodskov: “Fino a quando non avremo ulteriori informazioni o saremo in grado di fare ulteriori analisi, non speculeremo su chi potrebbe essere stato il responsabile”.