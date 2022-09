Loredana Lecciso, frecciata a Romina Power: “Triangolo? Al Bano ha preso la sua decisione”

Le parole di Loredana Lecciso indirizzate in qualche modo alla rivale in amore Romina Power, storica ex del cantautore Al Bano

Al Bano Carrisi non è soltanto uno dei cantautori più longevi e seguiti del panorama artistico italiano. Bensì parliamo di un personaggio che ha spesso fatto parte delle prime pagine dei giornali scandalistici per le vicende amorose e familiari.

Il cantante salentino infatti ha vissuto (o sta vivendo) due importantissime storie d’amore. La prima con la collega Romina Power, dalla quale ha avuto ben quattro figli, poi con la giornalista Loredana Lecciso. Con quest’ultima ha avuto altri due pargoli.

Il pubblico si è spesso schierato riguardo alle due storiche compagne di Al Bano. C’è chi è felice di vedere il cantautore al fianco della bella Loredana, con cui sta finalmente vivendo un periodo di serenità e affetto. Ma anche chi sperava di rivederlo assieme alla sua Romina, vista la lunga storia avuta in passato.

Loredana Lecciso spiega tutto: il rapporto con Al Bano e le voci sul triangolo con Romina Power

A parlare della vita sentimentale di Al Bano c’ha pensato proprio Loredana Lecciso. La donna, madre di Jasmine e Albano junior, è stata interpellata da Grand Hotel, spiegando che il loro rapporto è più solido che mai.

“Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”.

La Lecciso fa riferimento alle voci decisamente false secondo cui Al Bano negli ultimi anni avrebbe intrapreso una doppia relazione, con la sua attuale compagna e con Romina Power. Una falsità, come ammette la giornalista salentina, che invece ribadisce quanto sia forte l’aspetto familiare.

“Un conto è la vita pubblica e un altro è quella privata e io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra. Confermo che non c’è mai stato alcun triangolo…Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente”.