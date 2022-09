Imma Tataranni 3, arriva la terza stagione? La Rai ha deciso: annuncio ufficiale

La Rai finalmente ha preso la sua decisione sulla terza stagione di Imma Tataranni. Scopriamo tutti i dettagli sulla scelta della rete ammiraglia.

Tra le serie di punta del palinsesto televisivo della Rai troviamo senza ombra di dubbio anche Imma Tataranni. Sono tantissimi i fan che si sono chiesti se ci sarà la terza stagione: adesso arriva la decisione ufficiale.

Nella giornata di ieri è andata in onda la sesta puntata di Imma Tataranni 2 in cui i telespettatori sono potuti rimanere piacevolmente sorpresi. Adesso tutti sono pronti a scoprire cosa succederà tra Imma, interpretata da Vanessa Scalera, e il marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, dopo la crisi del loro matrimonio che martedì sera è apparsa insanabile. I telespettatori adesso vogliono capire se davvero il giovane collega della Tataranni, Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), riuscirà a fare breccia nel cuore della ruvida dottoressa.

Intanto però per tutti i fan della serie c’è una buona notizia, visto che tramite alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano La Repubblica scopriamo che la terza stagione si farà. I telespettatori possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Sono in tantissimi infatti che da anni, tra puntate inedite e repliche, seguono fedelmente il sostituto procuratore più amato di sempre. Andiamo quindi a scoprire le parole del regista su quanto successo all’interno della serie.

Imma Tataranni, la terza stagione si farà: le parole del regista

A parlare sulla serie Imma Tataranni ci ha pensato il regista Francesco Amato. Infatti sul grande successo della serie, Amato ha affermato: “E’ successo grazie a Vanessa e alla sua bellezza. Abbiamo riscritto i canoni della fotogenia in televisione“. Stando al regista la bellezza di Imma ha permesso ai telespettatori di sentirsi ancora più vicini ad un personaggio e di identificarsi. Infatti la storia della protagonista viene vista come universale soprattutto perché la Tataranni è spigolosa, umile, con grandi problemi da affrontare.

Infatti la protagonista da una parte deve fare i conti con il mondo maschile e dall’altra rovescia canoni e standard. Ma il regista stravede anche per un altro ruolo, ossia quello di Pietro, il marito della protagonista, visto che per lui si tratta di una figura di rivoluzione e cambiamento. Infatti Pietro è un marito presente, disponibile, umile, dolce che affianca e non prevarica la donna che ama. Tuttavia in questa seconda stagione anche lui sta vivendo un’insofferenza a certe dinamiche, visto che non vuole essere un personaggio periferico nella vita di Imma. In attesa di scoprire cosa succederà nelle ultime puntate della seconda stagione, i fan possono stare sereni, visto che la terza serie di episodi si farà.