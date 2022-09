Grande Fratello Vip 7, clamoroso incidente in diretta: ha spaccato tutto – VIDEO

Grande Fratello Vip 7, clamoroso incidente in diretta: ha spaccato tutto. Non è la prima volta che succede, tutto il pubblico stupito

Sono passati solo pochi giorni per far entrare subito nel vivo il Grande Fratello Vip 7 con le prime passioni e le prime liti clamorose. Ma quello che è successo pochi minuti fa ancora non lo avevamo visto o almeno non era successo quest’anno. Un clamoroso incidente in diretta che sarebbe potuto costare caro.

Chi segue la diretta su Mediaset Extra si è subito accorto di cosa fosse successo, anche perché nei giorni scorsi lo stesso protagonista aveva rischiato grosso. Stiamo parlando di Charlie Gnocchi che ha un rapporto conflittuale con le porte-vetro della casa. Qualche giorno fa mentre era in giardino con Cristina Quaranta ne aveva centrata una e oggi l’ha spaccata.

In realtà non si vede molto, ma si intuisce perché le telecamere stanno riprendendo

Antonino Spinalbese che sta tagliando la pizza. Sullo sfondo però si vede Charlie alle prese con una porta-finestra mentre la sta chiudendo. Forse calcola male la forza, di sicuro la porta va in frantumi tra le urla degli altri. In realtà nessuno si è fatto male, anche se Antonino ha confermato di avere già avvisato gli autori che era pericolosa. Ora toccherà alla produzione sistemarla.

Grande Fratello Vip 7, clamoroso incidente in diretta: giornata pesante per Charlie Gnocchi

Ma la giornata per Charlie Gnocchi aveva riservato un’altra amara sorpresa sotto forma di pesantissima lite con Attilio Romita a causa del cibo. Alcuni gieffini, come spesso succede, erano alle prese con la lista della spesa e Wilma Goich ha spiegato che secondo lei prima dovevano partire dalle esigenze di tutti e poi allargarsi ai casi specifici, tipo gli intolleranti.

Il fratello di Gene le ha spiegato che nei primi giorni c’era lo chef ed ex tronista Luca Salatino che si occupava delle scelte. E Romita, per nulla convinto, li ha accusati di essere surreali quando si occupano della spesa.

Charlie l’ha presa sul personale: “Vuoi fare l’intellettuale ma sei una me**a vivente. Ma vaffa***lo va, che è meglio… Surreale a me! Ma dai, ma falla tu invece. Surreale è un’offesa, noi non siamo surreali”. La discussione è andata avanti e nessuno ha mollato la presa.