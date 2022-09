Eros Ramazzotti dimentica l’età di sua figlia Aurora: la sua reazione è tutta da ridere

Il rapporto tra Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora è sempre stato molto complice, questa volta il papà cade in una piccola dimenticanza

Un simpatico siparietto ha visto protagonisti il cantante romano e sua figlia che presto lo renderà nonno. I due hanno sempre avuto un rapporto di grande complicità, fin quando papà Ramazzotti non è inciampato in un errore.

Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora hanno un rapporto invidiabile. Nonostante la prematura separazione con mamma Michelle, i due hanno sempre mantenuto una relazione d’amore che non è affatto scontata da avere. Indubbiamente fatta di un percorso complicato, ma sempre pieno di complicità che è diventata ancora più evidente nel periodo della maturità di Aurora.

Adesso che papà Eros è in giro con il suo tour, Aurora ha deciso di seguirlo col pancione, con sua mamma Michelle e con Goffredo, almeno fin quando la gravidanza glielo concederà. Presto, infatti, il cantante e la sua ex moglie diventeranno nonni. All’Arena di Verona, poi, il cantante in concerto ha fatto una commovente dedica a sua figlia: “Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina”.

“Quanti anni ha Aurora?”, Eros Ramazzotti va nel pallone e la figlia se la ride

Ospite di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, Eros Ramazzotti ha inevitabilmente toccato il tema Aurora che lo renderà presto nonno. Linus ha affermato: “Io non ho nipoti. I miei figli sono maschi, troppo pigri. Aurora quanti anni ha?”. Di tutta risposta, papà Eros ha tentennato: “Ventisei…sette”. Aurora che ha seguito l’intervista in diretta ha registrato tutto e riso di fronte alla gaffe di suo padre che ha dimenticato gli anni di sua figlia. “No vabbè lo amo” ha scritto Aurora su Instagram con una fragorosa risata per la risposta di suo padre.

Quello che condividono Aurora e Eros è un rapporto di grand complicità che diverte anche i fan dell’artista e di sua figlia. Nonostante la gaffe, dovuta ad un lapsus momentaneo, Aurora è molto legato a suo papà con cui ha condiviso anche una parte delle sue vacanze.