“Ci sono delle complicazioni”, Ida Platano sta male: la preoccupazione dei suoi fan

Ida Platano non sta bene ed ha rivelato quello che sta attraversando in questo periodo della sua vita: cos’è successo

La dama bresciana è al centro delle ultime vicende di Uomini e Donne che la vedono protagonista insieme a Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, ma sta vivendo un periodo molto complesso per motivi di salute.

Per la prima volta ad agosto, Ida Platano ha parlato con i suoi fan di un problema di salute, senza però dare ulteriori dettagli. All’epoca dei fatti, le persone che la seguono si sono particolarmente preoccupate per quanto stava accadendo alla dama ed hanno provato a starle accanto. Per ricambiare questo slancio d’affetto, la stessa dama ha deciso di far chiarezza alle persone che la seguono tramite la rivista del dating show: “Ho una gastrite cronica con delle complicazioni, ma preferirei non scendere in ulteriori dettagli”.

Restando ancora sul vago, Ida Platano ha voluto rassicurare i suoi fan specificando che, una volta che ha individuato il problema, ha anche cominciato delle cure che sembrano funzionanti al momento. La dama bresciana ha detto di aver ricevuto tanto affetto da parte delle persone che la seguono ed ha anche ammesso: “Alcune persone che non sentivo da tempo si sono fatte vive perché erano preoccupate”.

Uomini e Donne, Ida Platano su Roberta e la questione di Chiara e Davide

Attualmente Ida Platano si trova a dover discutere ancora col suo ex Riccardo Guarnieri, al centro dello studio di Uomini e Donne, oltre ad aver interrotto la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, in parte a causa di Roberta Di Padua. Quest’ultima ha fatto nuovamente irruzione al centro dello studio del dating show perché centrale nella rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei.

Nonostante questo tipo di ‘competizione’ nei confronti della dama di Uomini e Donne, Ida è stata molto sincera con il magazine di Uomini e Donne specificando che, secondo lei, la maggior parte della fetta di colpe è da dare all’ex tronista. Inoltre, la dama bresciana ha fatto un pronostico ironico su maggio 2023, dicendo di vedersi sposata.