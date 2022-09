Cesare Battisti diventa un detenuto comune, Torregiani: “Farà altre richieste che potrebbero essere accolte”

Il cambio di regime però, non inciderà sulla pena. Battisti dovrà comunque scontare l'ergastolo. Allo stesso modo non inciderà su eventuali benefici carcerari, che competeranno alla magistratura.

Cesare Battisti sarà un detenuto comune. Il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, secondo l’Ansa, è stato notificato nei giorni scorsi direttamente all’ex terrorista nel carcere di Ferrara, dove si trova recluso da giugno 2021, sollecitato ta tempo proprio dal detenuto, ritenendo di voler “scontare la pena positivamente e costruttivamente”.

Il regime di carcerazione è stato quindi declassificato da alta sicurezza a comune. Battisti si trovava in una sezione del carcere in cui sono detenuti i condannati per reati di tipo associativo, sottoposti a una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni,

Cesare Battisti: il cambio di regime non inciderà sulla pena

Il cambio di regime però, non inciderà sulla pena. Battisti dovrà comunque scontare l’ergastolo. Allo stesso modo non inciderà su eventuali benefici carcerari, che competeranno alla magistratura.

Dal carcere di Ferrara, l’ex terrorista potrebbe essere trasferito a Parma.

Battisti è stato arrestato dopo trentasette anni di latitanza. Negli interrogatori a marzo 2019 ha confessato gli omicidi commessi e ha manifestato la sua totale dissociazione dal suo passato nel gruppo armato. Anche se sconterà la pena in regime comune, l’ex terrorista non sarà un detenuto comune perché l’Ufficio massima sicurezza del Dap continuerà ad averlo in gestione.

Torregiani: “Non sono d’accordo, farà altre richieste”

“Non sono d’accordo con questa decisione. Poi farà altre richieste che potrebbero venire approvate, come quella del lavoro sociale prima in carcere e poi all’esterno”. Sono le parole di Alberto Torregiani, figlio del gioiellere ucciso nel 1979 dai Pac.

Campagna: “Basta che sconti la pena”

Per Maurizio Campagna, fratello di Andrea, l’agente ucciso da Cesare Battisti il 19 aprile del 1979 a Milano, “basta che sconti la pena che gli è stata inflitta per i reati che ha commesso”.

Il difensore di Battisti: “Era errore di classificazione, polemiche strumentali”

Secondo Davide Steccanella, avvocato dell’ex terrorista, il provvedimento del Dap “ha posto rimedio dopo due anni ad una errata classificazione della pericolosità del detenuto. Battisti era stato considerato pericoloso in quanto condannato per terrorismo, ma non è più attuale dato che l’ultimo reato commesso risale al 1970. Questa classificazione era applicabile quando il reato di terrorismo di matrice politica, che ora non c’è più. Battisti – riporta Rai News – cosa mai potrebbe fare, tornare a fare la lotta armata a solo 40 anni di distanza? Era solo un errore di classificazione e chi vuole fare delle polemiche lo fa in modo strumentale”.