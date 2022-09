Asia Argento, rivelazione shock: messaggio da brividi prima del suicidio dell’ex compagno

Una rivelazione scioccante riguardo Asia Argento, la nota attrice che ha visto morire ormai 4 anni fa il suo compagno regista suicidatosi

Sono passati ormai circa quattro anni da quando Asia Argento ha ricevuto una delle notizie più atroci della sua vita. Ovvero la morte del compagno Anthony Bourdain, cuoco e gastronomo statunitense che era stato per parecchio tempo al fianco dell’attrice.

Una scomparsa scioccante, visto che Bourdain decise di togliersi la vita senza motivi chiari o apparenti, mentre stava registrando un programma televisivo sulla cucina in Alsazia.

Torna a galla quella terribile vicenda per un semplice motivo: è in uscita una biografia non autorizzata sulla vita di Bourdain, il prossimo 11 ottobre dal titolo Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, scritta dal giornalista Charles Leerhsen.

In questa opera che già fa discutere sono stati pubblicati dei retroscena scioccanti, riguardanti anche Asia Argento. L’ex compagna dello chef si sarebbe scambiata dei messaggi da brividi prima della morte di quest’ultimo.

“Smettila di rompermi le palle”: il messaggio di Asia Argento che fa discutere

Nella biografia in questione, sono stati riesumati messaggi, chat, cronologie del pc appartenuti ad Anthony Bourdain. Ne scaturiscono diversi retroscena particolarmente insidiosi ed inaspettati.

Pare che lo chef, in albergo la sera del suo suicidio, avrebbe cercato di contattare più volte Asia Argento. I due evidentemente stavano vivendo una crisi non da poco e lo scambio di messaggi intercettati la dice lunga.

Bourdain ha provato a mettersi in contatto con l’attrice. L’uomo le avrebbe scritto: “C’è qualcosa che posso fare?”. Asia avrebbe risposto: “Smetterla di rompermi le palle”. Un semplice “ok” la replica di lui.

Una risposta secca che evidentemente ha scosso molto Bourdain. Il quale 5 giorni prima del suicidio aveva anche inviato un sms ad Asia Argento dopo aver visto la foto dell’attrice in compagnia di un altro uomo in sala da ballo: “Non sono geloso. Non sei una mia proprietà. Sei libera. Come ho detto. Come ho promesso… Ma sei stata sconsiderata con il mio cuore. Con la mia vita”.

Una biografia dunque che farà discutere e parlare di sé. Anche se Asia Argento è pronta a ribellarsi a tali rivelazioni. Di certo il suo personaggio non ne uscirà benissimo.