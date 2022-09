Arisa in lacrime, è successo davanti a tutti: pubblico senza parole. La sua nuova avventura è cominciata con emozioni contrastanti

Ha fatto un lungo giro prima di tornare indietro, ma quest’anno per tornare in tv Arisa ha scelto di nuovo il bancone di Amici, come insegnante di canto. per lei è stato come riallacciare un filo e ha già trovato materiale umano che la sta facendo emozionare.

Lo abbiamo capito nella puntata di oggi del talent di Canale 5, perché per la prima volta l’abbiamo vista in difficoltà. Arisa ha ascoltato la cantante Federica interpretare Ti dedico il silenzio di Ultimo. Una prova molto convincente, tanto che non sono mancate le lacrime. Sì, quelle della cantante più affamata che si è lasciata andare: “Sei davvero brava, con te si sente tutto”, le ha detto apprezzando la sua performance. In pratica ha già trovato la sua interprete preferita.

Arisa in lacrime, è successo davanti a tutti: non c’è solo Amici nella sua vita

Ma nelle ultime ore la cantante sta facendo parlare anche per un’altra storia. Nel 2021 sono stati i grandi protagonisti di Ballando con le Stelle, conquistando la vittoria anche per la loro perfetta sintonia sulla pista. Una sintonia che per qualche mese Arisa e Vito Coppola hanno mantenuto anche fuori dal programma prima di un raffreddamento e un conseguente allontanamento.

Nonostante tutto, però, anche negli ultimi mesi non sono mancate le parole dolcissime da ambo le parti: messaggi social e attestati di stima, compreso l’ultimo comparso sul profilo del maestro di ballo il giorno del compleanno di Rosalba Pippa/Arisa. La cantante si sta dedicando ad Amici e si sta anche concentrando sul suo prossimo progetto discografico.

Ma in realtà non ha dimenticato il suo insegnante di danza. La conferma arriva da Oggi: “Pur dichiarandosi ufficialmente single, è in realtà ancora profondamente legata a lui. Chi la conosce bene sostiene che sia tuttora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine”.

Vito ora lavora alla BBC, protagonista del programma televisivo inglese Strictly Come Dancing. Ma c’è chi giura che la coppia sia pronta a riallacciare il filo.