Al Bano, clamoroso ritorno: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Un clamoroso ritorno per Al Bano che nessuno poteva aspettarsi ed è stato lui stesso ad annunciarlo in diretta

Il cantautore ha sorpreso tutti con le sue parole in diretta TV. L’annuncio ha fatto sognare i tanti amanti della musica italiana che non fanno altro che chiedere ancor di più al diretto interessato sulla bomba che ha sganciato.

Ad Oggi è un altro giorno con Serena Bortone è presente anche Romina Carrisi, figlia di Al Bano, che è diventata uno degli affetti stabili della trasmissione. La figlia del cantautore ha intervistato la sua numerosa famiglia in collegamento da Vienna per il tour che vede protagonisti i suoi genitori ed è intervenuto anche suo padre che ha lanciato uno scoop clamoroso che ha fatto sognare la platea.

Al Bano, infatti, in collegamento su Rai Uno non si è nascosto ed ha annunciato: “A Sanremo ci si può andare in tanti modi non solo per cantare. Giuro che ho parlato con chi dovevo parlare dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle due canzoni che ho già preparato. Se è si ci sarò, se invece è no non ci sarò”.

Al Bano a Sanremo 2023? Dalle sue parole traspare grande speranza

Al Bano è un veterano a Sanremo e visto il ritorno in scena di alcuni cantanti della sua generazione, come Massimo Ranieri, Iva Zanicchi, Gianni Morandi, Orietta Berti, da quando c’è Amadeus, è facile pensare che anche lui possa entrare a far parte della kermesse nel 2023. Nel 1984, Al Bano e Romina hanno vinto il Festival con la canzone Ci sarà, ma l’ultima sua partecipazione risale al 2017 quando salì sul palco del Teatro Ariston con il brano Di rose e di spine, che vinse il premio Giancarlo Bigazzi come per il migliore arrangiamento.

È chiaro che Amadeus sta lavorando intensamente per portare grandi big al Festival di Sanremo, ma fin qui non è trapelato neppure un nome. Ciò che è certo è che il conduttore e direttore artistico ha iniziato ad ascoltare le canzoni da un po’ visto e considerato che è stato riconfermato nel suo ruolo non appena lo scorso Festival è terminato.