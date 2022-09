“Ci sono rimasta male”, Veronica Paparini vuota il sacco sull’addio ad Amici 22: la verità

L’assenza di Veronica Peparini ad Amici 22 si sente e lei è tornata per la prima volta a parlarne con tutti

L’insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi ha lasciato il programma dopo tanti anni all’interno dello stesso dove, ormai, aveva raccolto un gran numero di fan. Tuttavia, anche le cose belle finiscono e adesso può parlarne liberamente anche la diretta interessata.

Dell’uscita di scena di Veronica Peparini da Amici 22 si sapeva già da tempo ed anche nella passata edizione si vociferò di un presunto addio, arrivato poi un anno più tardi. Nel tempo, però, i telespettatori affezionati al talent show hanno provato a chiedersi il motivo dell’addio da parte della maestra di danza, senza trovare mai risposta. Piccoli indizi social, qualche frecciatina di Andreas Muller, ma niente di più, almeno fino all’ultima intervista della stessa Veronica al settimanale Nuovo.

Maria De Filippi, nel frattempo, ha trovato il sostituto ideale di Veronica Peparini in una vecchia conoscenza del programma, Emanuel Lo, compagno di Giorgia, che sembrerebbe essere tornato al talent show per dare un’aria di ventata nuova, secondo gli autori. Dalle parole della Peparini non traspare una particolare motivazione, ma sicuramente tanta amarezza per l’addio.

Veronica Peparini via da Amici 22: “Ci sono rimasta male”

Al settimanale Nuovo, Veronica Peparini ha parlato per la prima volta dell’addio ad Amici di Maria De Filippi: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. […] Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”. Dal 2013 fino alla passata stagione, la maestra di danza ha visto passare per il programma tanti insegnanti, ospiti, ma soprattutto ballerini che sono diventati parte del suo vissuto.

Uno su tutti è indubbiamente Andreas Muller che grazie alla maestra Peparini ha avuto l’opportunità di tentare due volte la vittoria del talent show riuscendoci l’anno successivo al suo infortunio. Lo stesso Muller con cui, ad oggi, la Peparini condivide una relazione amorosa che fa sognare il web.