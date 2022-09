Uomini e Donne, massacrato uno dei volti più discussi: è successo davanti a tutti

Uno dei volti più discussi di Uomini e Donne viene asfaltato davanti a tutti. Dure critiche sul suo conto: scopriamo cos’è successo.

Anche questa stagione di Uomini e Donne è pronta a stupire tutti con continui colpi di scena. Infatti sono piovute dure critiche sul conto di uno dei volti più discussi di quest anno: a parlare è un ex fiamma di Amici.

Non è di certo un periodo florido per Davide Donadei di Uomini e Donne, che nella puntata trasmessa quest’oggi da Canale 5 è stato sbugiardato da Maria De Filippi. Ma per il personaggio discusso non è di certo un periodo facile visto che mentre la puntava andava in onda, il buon Davide si è anche ritrovato una Instagram Stories al vetriolo a lui dedicata caricata da un’ex concorrente di Amici. Procedendo per gradi, nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto una ramanzina bella e propria di Maria De Filippi dedicata a Donadei.

Così la padrona di casa ha introdotto la puntata spiegando che la Dama del Trono Over aveva subito raccontato alla redazione la verità dei fatti. Una verità ben diversa da quella che il ragazzo aveva presentato sui social. Infatti la De Filippi ha rivelato che che fra Davide e Roberta Di Padua non c’è ad oggi nessuna relazione in corso. Subito dopo la conduttrice ha raccontato che la Di Padua ha rivelato in modo puntuale tutto ciò che è accaduto alla luce dell’incontro con Donadei. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi sbugiarda Davide: tutti contro il cavaliere

Maria De Filippi durante la puntata di ieri ha fatto notare che “La stessa domanda che è stata fatta a Davide non ha ricevuto la stessa risposta sui social”. Ha deciso quindi di entrare nella conversazione anche Chiara Rabbi, supportata dal popolo del web, che racconta di aver spesso litigato con Davide per i messaggi sospetti scambiati con Roberta. Infatti l’ex tronista ha ammesso che fra lui e la Di Padua era scattato un bacio dopo “quella cena”. Inoltre Roberta ha tenuto a sottolineare che quando Davide sedeva sul trono c’era sempre stato un interesse reciproco.

A questo punto la Di Padua ha anche specificato che i messaggi “incriminati” che si erano scambiati erano assolutamente innocui. Mentre invece nel pomeriggio la ballerina concorrente di Amici 20 ha condiviso una Stories al vetriolo dedicata a Donadei. L’ex allieva del talent show ha quindi scritto: “Con me, con Roberta e chissà con quante altre. Poi ero io che creava hype” – la danzatrice ha quindi concluso mandando un messaggio alla Di Padua ed affermando: “Tranquilla. Tanto con me i problemi di età non se li è fatti, Robè. Vai Davidino, continua a fare queste figure di m…“.