Gianni Sperti apre all’adozione: la famiglia si allarga – FOTO

Gianni Sperti si apre all’adozione: ecco la tenerissima foto condivisa dall’opinionista di Uomini e Donne, che indica come stia allargando la famiglia.

Nell’antico Egitto i gatti erano fortemente radicati nelle credenze, e svolgevano anche un ruolo piuttosto pratico. Soprattutto durante periodi di carestia e scarsità, allontanavano topi e parassiti dai raccolti, e per questo motivo iniziarono ad essere benvoluti ed addomesticati all’incirca 10.000 anni fa. Ancora oggi si possono trovare i gatti per le strade dell’Egitto.

Negli Shisha cafè, ovvero nei bar egiziani all’aperto dove si può fumare narghilè, non è insolito vedere un gatto destreggiarsi fra i divanetti mentre fa le fusa e cerca le coccole. Quest’estate anche Gianni Sperti, l’opinionista di Uomini e Donne, è stato in vacanza in Egitto e si è mostrato mentre teneva sulle gambe ed accarezzava un gattino.

Uomini e Donne, Gianni Sperti si apre all’adozione?

L’amore di Gianni Sperti per gli animali non è di certo nato quest’estate. Nel lontano 2006 era stato protagonista di una campagna di sensibilizzazione di Dogkiss, un portale di recensioni cinofile verificate. L’opinionista di Uomini e Donne era comparso su dei manifesti mentre abbracciava un cane ed invitava a non abbandonare gli animali domestici.

Non sorprende dunque che, in questo fine settembre, l’opinionista abbia all’improvviso voluto mostrare ai suoi followers quello che sembrerebbe proprio essere un’adozione. In una delle sue Storie su Instagram, l’ex ballerino ha mostrato la tenerissima immagine del nuovo membro della famiglia di Gianni Sperti.

Il dettaglio nella foto fa pensare ad alcuni scenari: ecco quali

L’opinionista di Uomini e Donne ha mostrato un cucciolo di gatto color cappuccino con sotto la scritta: “Ben arrivato Simba“. A prima vista, sembrerebbe proprio che Gianni Sperti abbia adottato un gatto. C’è però un dettaglio che fa pensare ad uno scenario diverso. Forse, il micio potrebbe non andare a vivere insieme all’ex ballerino.

Simba, infatti, è tenuto in braccio da una donna con i capelli scuri. Potrebbe essere la sorella Cinzia che lo tiene in braccio? Non è da escludere neanche l’ipotesi che nella foto si veda una sua cara amica, che lui considera parte della sua famiglia, oppure che la misteriosa mora sia la sua fidanzata.

Ecco alcune foto delle vacanze in Egitto di Gianni Sperti: