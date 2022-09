Roberta Capua devastata dal terribile lutto: c’è l’annuncio

Nella giornata di ieri Roberta Capua è apparsa devastata dal terribile lutto. La conduttrice Rai ha deciso di dedicargli un post su Instagram.

E’ stato un mercoledì certamente triste per il mondo dello spettacolo italiano. Infatti nella giornata di ieri si è spento Bruno Arena a 65 anni. A dedicargli un post anche Roberta Capua: le parole della conduttrice.

La morte di Bruno Arena a soli 65 anni avvenuta nella giornata di ieri ha fatto calare un alone di tristezza sul mondo dello spettacolo italiano. Il comico celebre per il duo Fichi d’India che si è spento in seguito alle complicanze di un’aneurisma che lo ha colpito nel 2013. Tra le tante persone che in queste ore lo stanno piangendo troviamo anche Roberta Capua.

La conduttrice di casa Rai ha quindi utilizzato il suo profilo Instagram per unirsi ai messaggi di cordoglio. Infatti la Capua ha ricordato che entrambi hanno lavorato ad una delle edizioni di Buona Domenica. Sulle stories è quindi apparso un messaggio che recitava: “Quante risate a Buona Domenica… Ciao Bruno“. Le parole della presentatrice sono state accompagnate da una foto del comico scomparso.

Roberta Capua saluta Bruno Arena: “Quante risate a Buona Domenica”

La conduttrice che nei mesi scorsi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai 1, al timone di Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini, in passato ha avuto il piacere di lavorare proprio con Bruno Arena durante una delle edizioni di Buona Domenica. Infatti stiamo parlando proprio della stagione 2004, condotta da Maurizio Costanzo che volle la conduttrice campana nel cast.

Durante questa esperienza, Roberta ha avuto modo di conoscere bene l’attore e di averne un bellissimo ricordo ed in questo giorno molto triste lo ha voluto salutare per l’ultima volta con un messaggio doloroso. Nel corso del pomeriggio Rai, anche Serena Bortone si è voluta unire ai messaggi di cordoglio all’attore. Infine tra i tanti che hanno salutato Bruno, troviamo anche un attuale collega della Capua come Jonathan Kashian, che ha voluto mandare un ultimo messaggio alla famiglia del comico.