Regina Elisabetta, colpo di scena: il certificato di morte rivela delle scomode verità

Il certificato della morte della regina Elisabetta contiene diversi dettagli che sollevano molti dubbi su cosa sia veramente successo nelle ultime ore di vita della sovrana inglese. Ecco tutte le incongruenze.

La televisione pubblica inglese, la BBC, aveva iniziato a parlare della morte della regina Elisabetta con largo anticipo. Avevano anche rivelato qualche dettaglio di quella che sarebbe dovuta essere l’Operazione London Bridge, che prevedeva appunto che la sovrana sarebbe deceduta nella capitale dell’Inghilterra.

Le volontà di Elisabetta II, invece, sembrerebbe che abbiano incluso anche la decisione di morire nel castello di Balmoral, in Scozia. Questo, ovviamente, ha provocato diverse modifiche al protocollo che si sarebbe dovuto utilizzare per dare la notizia al mondo che la regina d’Inghilterra e del Commonwealth of Nations era morta.

Regina Elisabetta, cosa c’è scritto sul certificato di morte?

Il 29 settembre il National Record of Scotland, ovvero l’anagrafe scozzese, ha pubblicato il certificato di morte della regina Elisabetta. Ovviamente, il documento ha subito suscitato molta curiosità. Ci sono in particolare due dettagli che hanno creato molto stupore, perchè rivelerebbero che forse le cose non sarebbero andate come pensa il popolo.

Innanzitutto, la regina Elisabetta sarebbe morta esattamente alle ore 15:10 dell’8 ottobre. Solo due giorni dopo aver accettato la candidatura a Primo Ministro di Liz Truss e le dimissioni di Boris Johnson. La notizia ufficiale del lutto nella Royal Family inglese, però, era stata data in serata, ben dopo quello che sarebbe l’orario ufficiale della morte.

Qual è la vera causa del decesso della sovrana inglese?

Delle indiscrezioni avevano annunciato da tempo che il protocollo da seguire dopo la morte della regina Elisabetta prevedeva una graduale diffusione della notizia. C’è però un altro dettaglio che ha sorpreso molto i sudditi di Albione. La causa ufficiale del decesso indicata sul certificato di morte della regina Elisabetta è la vecchiaia.

I giornali avevano riportato che invece la sovrana sarebbe morta a seguito di una caduta all’interno del suo Castello di Balmoral. Se così fosse, ci si aspetterebbe altre motivazioni del decesso sul certificato di morte. Le ultime foto pubblicate della regina mostravano dei segni sulla mano, probabilmente dovute all’uso della flebo. Come mai aveva la flebo?

Ecco il certificato di morte della regina Elisabetta: