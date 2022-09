Pio e Amedeo, risveglio amaro: pessime notizie per il duo comico. I protagonisti di Emigratis hanno dovuto mandare giù una brutta sconfitta

Il loro programma non è riuscito a tenere testa al Commissario Montalbano. Secondo i dati di ascolto di mercoledì 28 settembre a spuntarla è stata la fiction di Rai 1.

Il cammino è partito da lontano. Pio D’Antini e Amedeo Grieco si sono affermati in televisione nel corso degli anni, partendo da Rai 2 nel 2011 con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. Poi il salto a Mediaset del 2012, come inviati del programma Le Iene (in realtà avevano partecipato in precedenza anche al laboratorio di Zelig). Da lì la loro popolarità è aumentata a dismisura, con i personaggi “Ultras dei Vip” che hanno letteralmente “spaccato” soprattutto con gli ascoltatori più giovani. Poi nel 2016 è arrivato il momento del grande salto, da “solisti”, con un loro programma, ideato e gestito. Stiamo parlando di Emigratis, andato in onda con la prima puntata il 3 aprile del 2016. Quattro edizioni complessive sino ad oggi, 22 puntate ufficiali, più tanti piccoli sketch finiti anche sui social. Proprio quest’anno Pio e Amedeo hanno ottenuto la “promozione” su Canale 5, dopo aver sempre fatto parte del palinsesto di Italia 1. Il 28 settembre la prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset non gli ha però sorriso in pieno.

Pio e Amedeo, Emigratis non sfonda: la gara dell’Auditel se l’aggiudica Il Commissario Montalbano

Andando ad osservare quelli che sono gli ascolti tv della serata di ieri, notiamo infatti che ad aggiudicarsi il premio Auditel è stato, come di consueto, Il Commissario Montalbano. La fiction con Luca Zingaretti ha portato Rai 1 ad un picco del 18,3% di share, con 3.1 milioni di telespettatori intercettati. Alle sue spalle si sono accomodati proprio Pio e Amedeo, che con Emigratis si sono fermati al 16.9% di share a 2,5 milioni di utenti. Ottimo il risultato anche di Rai 3 con Chi l’ha Visto di Federica Sciarelli: 1.7 milioni di telespettatori (10.4% di share), con un aumento di circa 200mila rispetto alla scorsa settimana.

Andiamo quindi a vedere i dati specifici di ascolto della serata di mercoledì 28 ottobre:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano, 3.130.000 spettatori, 18.3% di share.

Canale Cinque – Emigratis, 2.547.000 spettatori (16.9%).

Rai Due –Delitti in Paradiso, prima parte 1.109.000 (5.6%) ; a seguire Professor T 670.000 spettatori (4.1%).

Italia Uno – Trespass, 988.000 spettatori (5.1%).

Rete Quattro – Controcorrente, 823.000 spettatori (5.8%).

Rai Tre – Chi l’ha visto?, 1.724.000 persone (10.4%).

La7 – Una giornata particolare, 780.000 spettatori (4.3%).

TV8 – X Factor – Il meglio delle audizioni, 558.000 spettatori (3.3%).

Nove – Armageddon – Giudizio Finale, 317.000 spettatori (2%).