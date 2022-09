Bomba al GF Vip 7! Signorini fa felici gli italiani: torna anche lei

Grande notizia per tutti i telespettatori del GF Vip 7. Alfonso Signorini stavolta ha ascolato le richieste dei fan e lei è pronta a tornare.

In queste ore tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip attendono solamente un suo ritorno. Alfonso Signorini così ha deciso di mettere d’accordo tutti, richiamando la showgirl: di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è pronto a riaccogliere a sopresa Adriana Volpe. Come anticipato da Tv Blog, la showgirl tornerà nel reality show nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 29 settembre. Infatti l’ex conduttrice tornerà nella Casa più spiata d’Italia – dove è stata concorrente nel 2020 – per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci. I due hanno lavorato qualche tempo fa a Ogni Mattina, il programma in onda su TV 8. Ma nel corso della puntata ci sarà tempo anche per un confronto faccia a faccia con Sonia Bruganelli.

Tra interviste e frecciatine, le due continuano a punzecchiarsi anche sui social network, dopo un anno di battibecchi e tensioni in studio, e al GF Vip 7 ci sarà la resa dei conti. Mentre invece sembra ufficialmente siglata la pace con Alfonso Signorini, pronto ad ospitarla in studio. Tra i due ci sono state alcune incomprensioni dopo che il giornalista ha chiesto ad Adriana di tornare ad essere una gieffina. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso della prossima puntata.

GF Vip 7, torna Adriana Volpe: pace fatta con Signorini e confronto con Sonia Bruganelli

Adriana Volpe ed Alfonso Signorini si erano lasciati in malo modo, dopo che il presentatore aveva chiesto all’opinionista di tornare ad essere concorrente, beccando però un due di picche. La conduttrice non può allontanarsi troppo dalla figlia Gisele, che ha undici anni, visto che l‘ex marito Roberto Parli vive a Montecarlo. Il rifiuto della Volpe ha poi portato ad una non riconferma nella parte di opinionista: al suo posto la cantante Orietta Berti.

Oramai tutto ciò però sembrerebbe essere acqua passata, con la Volpe finalmente felice di tornare al GF Vip 7. La puntata decreterà il favorito del pubblico tra i nominati: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Daniele Dal Moro, Sofia Giaele De Donà, Edoardo Donnamaria. L’annuncio del ritorno di Adriana Volpe nel bunker di Cinecittà ha fatto felice i tanti fan della 49enne, che hanno apprezzato molto la soubrette nel ruolo di opinionista e speravano in una riconferma. Purtroppo però Signorini stesso non l’ha confermata come opinionista visto i litigi continui della Volpe con la Bruganelli, durante la passata stagione.