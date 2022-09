GF Vip 7, frasi shock nella notte: la concorrente rischia l’espulsione

Le frasi fuoriuscite nella notte del GF Vip 7 potrebbero costare carissimo alla concorrente, che ha già ricevuto molte critiche

Da quando è iniziato, il Grande Fratello Vip 7 è un vero e proprio coacervo di litigi, incomprensioni, polemiche e anche espressioni non proprio idilliache. Un caos continuo quello all’interno della Casa più seguita di Mediaset.

L’ultima situazione discutibile è accaduta nella notte. Ovvero quando una delle concorrenti del GF Vip 7 si è lasciata andare a delle battute che potrebbero costarle molto caro. Frasi che hanno lasciato interdetti sia i compagni di viaggio, sia la produzione.

La colpevole di tali frasi incriminate è Ginevra Lamborghini. La 29enne ereditiera del GF Vip 7, sorella della ben nota Elettra, si è lasciata andare a dei commenti ironici che però non sono affatto piaciuti, neanche al pubblico viste le immediate reazioni.

Questo l’episodio contestato. Ginevra Lamborghini nella notte stava discutendo di diete e di prodotti alimentari da poter consumare all’interno del GF Vip 7 per evitare di mangiare cose troppo pesanti.

La vippona era in compagnia di Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Pamela Prati e Antonino Spinalbese. Nel discutere sugli alimenti da acquistare, con il benestare della produzione, proprio Romita ha proposto di comprare verdure da mangiare anche crude come spuntini, citando i finocchi.

Ginevra Lamborghini ha preso la palla al balzo facendo subito ironia: “Beh, se vuoi ce ne sono un paio in questa casa…“. Chiaro e scialbo riferimento ai concorrenti omosessuali all’interno del GF Vip 7. Una battuta piuttosto spinta che non ha fatto certamente piacere né ai presenti, né a coloro che stavano seguendo il live dalla casa.

abbiate l’oggettività d’ammettere che la battuta di ginevra è una battuta di merda da non fare in televisione perché potrebbe ferire qualcuno ma abbiate anche l’oggettività per comprendere che non c’era l’intento di insultare ed offendere#gfvippic.twitter.com/Az4n9EkaE9

— Roberta 🍷☀️ (@roberta5995) September 29, 2022