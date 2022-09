Flavio Briatore tuona sul presunto flirt: concorrente del GF Vip 7 sbugiardata

Quest’edizione del GF Vip 7 è all’insegna delle smentite al di fuori della casa stessa: questa volta è Flavio Briatore a mettere a tacere i rumor

Un presunto flirt con l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci è stato appena sbugiardato dal diretto interessato. Tutto è nato nella casa del GF Vip 7 ed è morto all’esterno con una smentita clamorosa.

È vero che Flavio Briatore è stato con una vippona, ma non Giaele De Donà. Contrariamente a quanto confessato dalla gieffina durante la presentazione al GF Vip 7, l’imprenditore non sa neppure chi è la concorrente. Tutto è nato nei giorni scorsi quando, prima del suo ingresso, è andato in onda il video della presentazione della De Donà: “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”.

Anche all’interno della casa, Giaele sta facendo discutere e non poco per questo strano rapporto con il compagno – che qualcuno dubita possa esistere – a tal punto che Ginevra le ha sbattuto la verità in faccia: “Credo che tu sia innamorata del suo portafoglio, non di lui”. A mettere altra carne sul fuoco ci pensa Flavio Briatore.

“Sofia chi?”, Flavio Briatore mette a tacere ogni rumor: cos’è successo

Lungo un’intervista al settimanale Chi, di cui Alfonso Signorini è direttore, Flavio Briatore è stato interrogato proprio su questo flirt con Sofia Giaele De Donà. La sua risposta è stata iconica ed esaustiva a tal punto da mettere a tacere ogni parola detta dalla gieffina: “Sofia chi?”. Stando alle parole dell’imprenditore, infatti, sembrerebbe neppure conoscerla, come si può pensare ad un flirt?

Quanto sta accadendo nella casa del GF Vip quest’anno è decisamente sui generis: quello che viene detto oltre la porta rossa, viene smentito in men che non si dica nella realtà. A tener banco, con una simile dinamica, è il rapporto tra Ginevra Lamborghini e sua sorella che sta facendo particolarmente discutere sui social senza che si sappia una verità. Mezze parole dette, gesti equivoci e troppi rumor al centro del rapporto tra due sorelle che, resta di fatto, non si parlano da tempo.