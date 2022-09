“Fuori dalla civiltà, è incommentabile”, duro attacco a Tommaso Zorzi: è successo tutto in diretta!

Tommaso Zorzi è stato duramente attaccato in diretta TV per un suo commento sulla vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni

Questa mattina da Mediaset è arrivata una stoccata senza precedenti all’influencer e vincitore del GF Vip che ha lasciato tutti a bocca aperta. Successivamente, il diretto interessato si è reso protagonista di un botta e risposta.

Che Tommaso Zorzi sia un personaggio del web amato ed odiato nella stessa proporzione è fatto noto, ma quanto accaduto stamattina in diretta su Canale 5 ha dell’incredibile. Come di consueto, infatti, nelle prime ore del palinsesto è andato in onda Mattino Cinque che ha dedicato una parte della trasmissione interamente alla politica. Come giusto che sia, in questi giorni il tema centrale è e sarà il Governo di Giorgia Meloni che è salita al potere dopo le elezioni del 25 settembre.

Nonostante la Meloni abbia raccolto una percentuale schiacciante di voti, la sua vittoria ha fatto scaturire un bel po’ di malumore sul web, da personaggi noti e non, che in un modo o nell’altro l’hanno criticata. Questa mattina, su Canale 5 sono state mostrate alcune delle critiche ricevute dalla Meloni, tra cui quelle di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi paragona Annamaria Franzoni a Giorgia Meloni e scatena la diretta

Uno dei pregi di Tommaso Zorzi è di dire sempre quello che pensa, al di là del politically correct e delle conseguenti critiche. Questa mattina a Mattino Cinque è stato mandato in onda un video in cui commenta la vittoria della leader di Fratelli d’Italia: “Sapete chi altro è donna, una madre e una cristiana? Ci pensavo ora, Annamaria Franzoni”. Quando è terminato il servizio, il giornalista non è stato affatto clemente nei confronti dell’influencer ed ha tuonato: “Ovviamente eviterei di commentare le frasi di Zorzi perché non sono commentabili. Un conto è una questione politica e un conto è un paragone con un’assassina”. Per chiosare, il giornalista ha asserito: “Siamo fuori dall’alveo della ragionevolezza e del vivere civile”

A Tommaso Zorzi è arrivata subito voce di quanto accaduto e su Instagram ha commentato: “O non hai capito che quello che volevo dire è che il fatto che una donna sia madre, donna e cristiana non è sinonimo di nulla, o hai strumentalizzato ed in questo caso è ancora più grave”.