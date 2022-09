“Sono fluido”, coming out clamoroso al GF Vip: coinquilini colti di sorpresa

Nel bel mezzo di un discorso è emersa la fluidità sessuale di uno dei concorrenti del GF Vip che ha lasciato interdetti tutti

Quest’edizione del reality show di Canale 5 ospita la libertà sessuale senza pregiudizi e man mano escono fuori i veri interessi dei vipponi. Un altro dei concorrenti è uscito allo scoperto sulla propria sessualità.

Elenoire Ferruzzi è diventata un’icona transgender, ma ha sofferto molto nella vita; Alberto De Pisis è entrato dichiaratamente omosessuale ed ha fatto apprezzamenti su alcuni coinquilini; anche Giovanni Ciacci è dichiaratamente omosessuale ed entrato all’interno della casa del GF Vip da sieropositivo; Ginevra Lamborghini ha affermato di essere ‘sapiosessuale’ e di essere stata a letto con delle donne. Un Grande Fratello VIP che si tinge dei colori della bandiera della community LGBTQI+ e che è sempre più aperta nella sensibilizzazione del tema anche in TV.

Le prime puntate del reality show hanno rischiato anche di mettere in cattiva luce Luca Salatino inizialmente accusato di vergognarsi di avere a che fare con un transessuale, situazione che si è chiarita nell’immediato. In quest’aria così colorata, qualcun’altra ha deciso di uscire allo scoperto e parlare liberamente della propria sessualità.

Edoardo Donnamaria fa coming out: “Sono fluido”

Chiacchierando col suo grande amico e coinquilino Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, volto di Forum, ha deciso di fare coming out: “Ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro che è un pochetto etero, io al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido”. La complicità tra i due è ben evidente agli occhi dei telespettatori, ma anche degli altri compagni d’avventura dei due cari ragazzi vipponi. In tempi non sospetti, già Elenoire Ferruzzi aveva inquadrato Edoardo come ‘bisessuale’ proprio per il suo rapporto complice con Alberto.

Intanto, Antonella Fiordelisi, nei giorni scorsi, ha ammesso di avere un interesse per Edoardo ammettendo alle amiche Elenoire e Sara: “Non è male. Non so devo capirlo bene”. Il volto noto di Forum sta facendo scintille all’interno della casa che ospita il reality show, questo almeno fino alle nomination di stasera, poi chissà.