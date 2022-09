Chiara Nasti in crisi, l’influencer si sfoga: “È diventato impossibile”

Lo sfogo di Chiara Nasti, nota influencer napoletana e compagna del calciatore Mattia Zaccagni, col quale sta aspettando il primo figlio

Chiara Nasti è una delle influencer italiane più note del momento. La giovane imprenditrice napoletana ha seguito da subito l’esempio di Chiara Ferragni, diventando nota sui social per i concept di moda e stile.

La 24enne di origini campane in questo momento sta vivendo la sua prima gravidanza. Infatti è rimasta incinta del suo compagno, il calciatore Mattia Zaccagni della Lazio. I due mesi fa hanno annunciato il sesso del bambino (un maschietto) con tanto di evento privato allo stadio Olimpico.

Per una ragazza iper-attiva e mondana come Chiara Nasti non è però facile andare in giro con il pancione. L’influencer è arrivata quasi all’ottavo mese di gravidanza. Un’esperienza bellissima ma anche difficoltosa, come ammesso dalla stessa donna.

Chiara Nasti e le difficoltà della prima gravidanza: problemi nel muoversi liberamente

Sempre attivissima sui social network, Chiara Nasti ha aggiornato i suoi numerosissimi follower riguardo allo stato della gravidanza. Ha fatto sapere di avere problemi negli spostamenti, visto che ormai siamo agli sgoccioli.

“Ma rendo l’idea di quanto sia enorme? Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando… ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina…invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… è davvero ingombrante”.

Chiara Nasti ha fatto sapere al pubblico che la segue, già da qualche settimana, di aver preso 5 chili per via della gravidanza. Nonostante ciò ha continuato ad allenarsi con il suo personal trainer per evitare di lasciarsi troppo andare, anche se a questo punto dell’attesa non riesce a muoversi liberamente.

Intanto i piani di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono già scritti. Il loro primogenito, che nascerà nel mese di novembre, si chiamerà Thiago. Probabilmente in onore di Leo Messi, idolo calcistico di Zaccagni, che ha chiamato uno dei suoi tre figli in questo modo.

Inoltre è già stato programmato il matrimonio: la Nasti e Zaccagni convoleranno a nozze nel 2023 ad Ibiza, dopo la nascita del bambino.